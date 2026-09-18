नवंबर के पहले हफ्ते में झारखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, पेसा नियमावली पर करेंगे चर्चा

राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नवंबर के प्रथम सप्ताह में झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

पहला कार्यक्रम पेसा नियमावली पर पारंपरिक ग्राम प्रधानों से संवाद है और दूसरा कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ संवाद है। दोनों कार्यक्रमों के लिए कांग्रेस के नेता लंबे समय से प्रयासरत थे।

पेसा नियमावली के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी झारखंड के पांचवीं अनुसूची वाले गांवों के पारंपरिक ग्राम प्रधानों के साथ संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम खूंटी में आयोजित होगा।

इस संवाद का उद्देश्य पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और आदिवासी क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत करना है।

राहुल गांधी का दूसरा कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के प्रशिक्षण तथा उनके परिजनों के साथ बैठक से संबंधित है। यह कार्यक्रम रांची में आयोजित होगा।

इस बैठक में राहुल गांधी पार्टी के जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को तैयारियों का निर्देश

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी और कांग्रेस कार्यकारिणी के स्थायी आमंत्रित सदस्य के. राजू ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखकर आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं।