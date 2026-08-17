झारखंड के प्रदीप वर्मा का दिल्ली में बढ़ा कद, प्रदेश उपाध्यक्ष से बने BJP के राष्ट्रीय मंत्री
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल करते हुए झारखंड के राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया है। इस फेरबदल में मनप्रीत सिंह बादल, तरुण चुग, संजय भाटिया और सतीश पूनिया सहित कई अन्य नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
HighLights
प्रदीप वर्मा को भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया।
वे झारखंड से राज्यसभा सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष थे।
राष्ट्रीय टीम में कई अन्य नेताओं को भी पद मिले।
राज्य ब्यराे, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल करते हुए कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में झारखंड, हरियाणा और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं।
झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। अब तक वे झारखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी इस नई नियुक्ति से राज्य के राजनीतिक गलियारों में उत्साह का माहौल है।
नई टीम में प्रदीप वर्मा झारखंड के इकलौते नेता
सोमवार को घोषित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में शामिल होने वाले प्रदीप वर्मा झारखंड के इकलौते नेता हैं। अभी प्रदीप वर्मा झारखंड प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वो प्रदेश भाजपा में महामंत्री भी रह चुके हैं।
प्रदीप वर्मा को भाजपा संगठन में उनकी प्रभावी भूमिका के लिए जाना जाता है। पिछले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में उन्हें संताल परगना का प्रभारी बनाया गया था। बंगाल और बिहार विधानसभा चुनावों में भी प्रदीप वर्मा को कई क्षेत्र का प्रभार दिया गया था।
राजनीति के अलावा प्रदीप वर्मा सरला बिरसा शिक्षण संस्थान के मुख्य प्रबंधक भी हैं। इस संस्थान के पास स्कूल और विश्वविद्यालय हैं। प्रदीप वर्मा को राष्ट्रीय टीम में लिए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रसन्नता जाहिर की है।
केंद्रीय टीम में अन्य प्रमुख नियुक्तियां
भाजपा की ओर से जारी सूची के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं:
- मनप्रीत सिंह बादल को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- संजय भाटिया और सतीश पूनिया (हरियाणा भाजपा के प्रभारी) को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है।
- हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रभारी बिप्लब कुमार देब को भी राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है।
- आम आदमी पार्टी (AAP) से भाजपा में शामिल हुए संदीप पाठक और दिल्ली के पूर्व मेयर जय प्रकाश को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है।
- इसके अलावा अरुण यादव को भी भाजपा की राष्ट्रीय टीम में स्थान दिया गया है।