झारखंड के प्रदीप वर्मा का दिल्ली में बढ़ा कद, प्रदेश उपाध्यक्ष से बने BJP के राष्ट्रीय मंत्री

राज्य ब्यराे, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल करते हुए कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में झारखंड, हरियाणा और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं।

झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। अब तक वे झारखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी इस नई नियुक्ति से राज्य के राजनीतिक गलियारों में उत्साह का माहौल है।

नई टीम में प्रदीप वर्मा झारखंड के इकलौते नेता सोमवार को घोषित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में शामिल होने वाले प्रदीप वर्मा झारखंड के इकलौते नेता हैं। अभी प्रदीप वर्मा झारखंड प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वो प्रदेश भाजपा में महामंत्री भी रह चुके हैं।

प्रदीप वर्मा को भाजपा संगठन में उनकी प्रभावी भूमिका के लिए जाना जाता है। पिछले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में उन्हें संताल परगना का प्रभारी बनाया गया था। बंगाल और बिहार विधानसभा चुनावों में भी प्रदीप वर्मा को कई क्षेत्र का प्रभार दिया गया था।

राजनीति के अलावा प्रदीप वर्मा सरला बिरसा शिक्षण संस्थान के मुख्य प्रबंधक भी हैं। इस संस्थान के पास स्कूल और विश्वविद्यालय हैं। प्रदीप वर्मा को राष्ट्रीय टीम में लिए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रसन्नता जाहिर की है।