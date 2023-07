पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा आज कोर्ट में करेंगे समर्पण, पासपोर्ट के साथ देना होगा एक-एक लाख का दो निजी मुचलका

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित और झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा मंगलवार को ईडी कोर्ट में सरेंडर करेंगे। ईडी कोर्ट में वह सोमवार को सरेंडर करने पहुंचे लेकिन सिर्फ पासपोर्ट जमा किया। इस दौरान दो निजी मुचलका जमा नहीं किया जा सका। शर्त के तहत अभिषेक झा को पासपोर्ट जमा करने के साथ एक-एक लाख रुपये का दो निजी मुचलका जमा करना है।

निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व अभिषेक झा।

राज्य ब्यूरो, रांची। मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाॅड्रिंग करने के आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा मंगलवार को ईडी कोर्ट में सरेंडर करेंगे। ईडी कोर्ट में वह सोमवार को सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट जमा किया। इस दौरान दो निजी मुचलका जमा नहीं किया जा सका। अभिषेक को जमा करना है दो निजी मुचलका सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बेटी के इलाज के लिए अभिषेक झा को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। शर्त के तहत अभिषेक झा को पासपोर्ट जमा करने के साथ एक-एक लाख रुपये का दो निजी मुचलका जमा करना है। इसमें से एक मुचलका आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति का होना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले पूजा सिंघल को भी दो बार बीमार बच्‍ची के देखभाल के लिए जमानत दी जा चुकी है। 5 जुलाई, 2022 को दाखिल की चार्जशीट बता दें कि उक्त मामले में ईडी ने पांच जुलाई 2022 को जो अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की है, उसमें पूजा सिंघल के साथ अभिषेक झा का नाम भी शामिल है। इसी मामले में सीए सुमन कुमार 14 महीने से जेल में है।

