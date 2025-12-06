झारखंड में प्रदूषण मानकों की जांच के लिए सख्त होंगे नियम, भूगर्भ की होगी जांच

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में छोटे और मंझोले उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का सख्ती से पालन होगा। कोल वाशरी, धान मील, स्टील प्लांट, रंग करने वाले प्लांट, बड़े गराज से निकलने वाले जल से आसपास के तालाब और नदियों में हानिकारक रसायन प्रवाहित किए जाने की सूचना के बाद यह सख्ती की जाएगी।

धान कटाई के बाद अब मिलों में चावल तैयारी का काम हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिलों द्वारा दूषित पानी आसपास के खेतों, तालाबों और नदियों में प्रवाहित किए जाने की सूचना मिली है। अब इसके लिए कमेटी बनाकर जांच की जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञ विवेक चौधरी ने बताया कि जल के प्रदूषण का सीधा असर मिट्टी के उपर पड़ता है। इससे खेत बंजर हो रहे हैं और पेयजल में हानिकारक रसायन मिल रहे हैं। उद्योगों के आसपास भूगर्भ जल की क्वालिटी भी जांची जाएगी।