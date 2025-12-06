Language
    झारखंड में प्रदूषण मानकों की जांच के लिए सख्त होंगे नियम, भूगर्भ की होगी जांच

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    झारखंड में छोटे और मध्यम उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोल वाशरी, धान मिल और स्टील प्लांट से निकलने वाले दूषित जल ...और पढ़ें

    प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से कराया जाएगा पालन। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में छोटे और मंझोले उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का सख्ती से पालन होगा। कोल वाशरी, धान मील, स्टील प्लांट, रंग करने वाले प्लांट, बड़े गराज से निकलने वाले जल से आसपास के तालाब और नदियों में हानिकारक रसायन प्रवाहित किए जाने की सूचना के बाद यह सख्ती की जाएगी।

    धान कटाई के बाद अब मिलों में चावल तैयारी का काम हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिलों द्वारा दूषित पानी आसपास के खेतों, तालाबों और नदियों में प्रवाहित किए जाने की सूचना मिली है। अब इसके लिए कमेटी बनाकर जांच की जाएगी।

    पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञ विवेक चौधरी ने बताया कि जल के प्रदूषण का सीधा असर मिट्टी के उपर पड़ता है। इससे खेत बंजर हो रहे हैं और पेयजल में हानिकारक रसायन मिल रहे हैं। उद्योगों के आसपास भूगर्भ जल की क्वालिटी भी जांची जाएगी।

    वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर भी होगी सख्ती

    राज्य में बड़े पैमाने पर डीप बोरिंग कर फिल्टर वाटर के तौर पर बेचा जा रहा है। इसमें पानी फिल्टर करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जा रहा है।

    विवेक चौधरी ने बताया कि हानिकारक रसायन लोगों के खाद्य प्रक्रिया में शामिल होकर स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से इसकी जांच तेज की जाएगी।