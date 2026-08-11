झारखंड प्रोटेस्ट: 'लाठी बरसाने वाले पुलिसकर्मियों को मिले मेडल', हेमंत सोरेन पर भड़के BJP अध्यक्ष आदित्य साहू

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में धांधली तथा आंदोलनकारी अभ्यर्थियों पर हुए पुलिसिया बल प्रयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है।

पार्टी ने छात्रों पर हुई दमनकारी कार्रवाई और परीक्षाओं के पेपर लीक के विरोध में 11 अगस्त को 'झारखंड बंद' का आह्वान किया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पुलिस की कार्रवाई पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं, उसके लिए तो पुलिसकर्मियों को बुलाकर मेडल दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से सैकड़ों अभ्यर्थी घायल हुए हैं, जो राज्य के युवाओं के साथ सरासर अन्याय है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन ने कभी गरीबी और संघर्ष को करीब से नहीं देखा है। उन्हें अपने पिता से विरासत और शोहरत मिली है, शायद इसीलिए वे प्रदेश के युवाओं और अभ्यर्थियों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं।