14वीं जेपीएससी में धांधली की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका, खियांग्ते की जमानत पर 25 को सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा सहित टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की सीबीआइ जांच को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थी बसंत प्रसाद ने याचिका में कहा है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, पैसा लेकर पद बेचने का आरोप सामने आया है, इसकी सीआईडी चल रही है।

लेकिन सीआइडी की जांच काफी नहीं है क्योंकि इसमें बड़े चेहरे शामिल है। इसलिए इसकी सीबीआइ जांच कराई जाए। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि झारखंड में टीडीपीएल द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें गलत तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराया गया है।