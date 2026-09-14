रिश्वत लेने के मामले में रेलवे को दो अधिकारियों को तीन-तीन साल कारावास, CBI की अदालत में फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को रिश्वत के मामले में पूर्व-मध्य रेलवे पतरातू के दो तत्कालीन अधिकारियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले अधिकारियों में असिस्टेंट मैटेरियल मैनेजर केके झा और सीनियर डीएमई राजेश्वरी सिंह शामिल है।

अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीबीआइ की ओर से पीपी खुशबू जायसवाल ने अदालत में पक्ष रखा। बताया कि रेलवे ठेकेदार नरेश कुमार सिंह ने वर्ष 2018 में दोनों अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

नरेश कुमार सिंह रेलवे को पार्ट्स की आपूर्ति करता था। आरोप था कि बकाया बिल के भुगतान के एवज में दोनों अधिकारियों ने उनसे कुल 62 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की रकम में 45 हजार रुपये राजेश्वरी सिंह और 17 हजार रुपये केके झा को दिया जाना था।