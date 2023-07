Palamu Road Accident: कार और ऑटो में जोरदार भिड़ंत, मौके पर किशोर की मौत; चार गंभीर

रांची-मेदिनीनगर मुख्य मार्ग बकोरिया पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को एक तीखे मोड़ पर फोर्ड कार व टेंपो के बीच आमने-समने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें मनिका प्रखंड के कोपे गांव निवासी मदन राम के 13 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार की घटना स्थल पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नवजीवन अस्पताल तुंबागढ़ा में भर्ती कराया गया।

कार और ऑटो में जोरदार भिड़ंत, मौके पर किशोर की मौत; चार गंभीर

संवाद सूत्र, सतबरवा/पलामू: झारखंड में रांची-मेदिनीनगर मुख्य मार्ग बकोरिया पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को एक तीखे मोड़ पर फोर्ड कार व टेंपो के बीच आमने-समने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें मनिका प्रखंड के कोपे गांव निवासी मदन राम के 13 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार की घटना स्थल पर मौत हो गई। ऑटो चालक बकोरिया के मनधनिया गांव निवासी 28 वर्षीय अशोक राम, प्रमोद उरांव, हड़ही टोला के 40 वर्षीय मुनेश्वर उरांव व चांपी गांव निवासी 20 वर्षीय प्रमिला कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नवजीवन अस्पताल तुंबागढ़ा में भर्ती कराया गया। जांच के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल अशोक राम, मुनेश्वर उरांव व प्रमोद उरांव को बेहर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने रांची- मेदिनीनगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सतबरवा बीडीओ व थाना की पुलिस स्थल पर पहुंचकर जाम को करीब 20 मिनट बाद हटा दिया। बाद में ग्रामीणों ने फिर से सड़क मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार टेंपो मनिका से सवारी लेकर सतबरवा की ओर आ रहा था। सतबरवा की ओर से जा रहा फोर्ड कार बीआर 06 बीडी 0902 ने बकोरिया पेट्रोल पंप के पास सामने से टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेरों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।

