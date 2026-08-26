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झारखंड के शहरों में अब बिना NOC और ट्रेड लाइसेंस नहीं बिकेगा मीट, शीशे के काउंटर में रखना होगा अनिवार्य

By Ashish Jha Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:58 AM (IST)

झारखंड कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में मांस और मीट उत्पादों के व्यवसाय के लिए एनओसी और ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के तहत खुले में मांस प्रदर्शित करने पर रोक और एफएसएसएआई लाइसेंस भी जरूरी होगा।

झारखंड के शहरों में अब बिना NOC नहीं बिकेगा मीट (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

झारखंड के शहरों में अब बिना NOC नहीं बिकेगा मीट (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. शहरी क्षेत्रों में मांस व्यवसाय के लिए एनओसी अनिवार्य।

  2. ट्रेड लाइसेंस और एफएसएसएआई लाइसेंस भी जरूरी।

  3. खुले में मांस प्रदर्शित करने पर पूरी तरह रोक।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में मांस और मीट उत्पादों का व्यवसाय करनेवालों के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। कैबिनेट ने मीट के कारोबार को सुव्यवस्थित व नियमबद्ध करने के लिए झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 

नए नियम के लागू होने के बाद व्यवसायियों को नगर निकायों से एनओसी लेना होगा। नए नियम के लागू होने के बाद अब राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मांस, मछली, मुर्गा या अन्य मीट उत्पादों का व्यवसाय करने वालों को एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए उन्हें ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। 

इसके साथ ही मीट दुकानदारों और वधशाला संचालकों के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) का वैध लाइसेंस होना भी बेहद जरूरी होगा। नियमों का अनुपालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई का अधिकारी निकायों के पास होगा। इसके तहत निकाय मांस अथवा इसके उत्पादों को सीज कर सकते हैं।

पहले ट्रेड लाइसेंस फिर ऑनलाइन आवेदन

शहरी निकायों में मीट का व्यवसाय शुरू करने अथवा उसे जारी रखने से पहले ट्रेड लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य है। इसके लिए कारोबारी राज्य शहरी विकास अभिकरण के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, वधशाला के संचालन के लिए स्थानीय निकाय की पूर्वानुमति के साथ-साथ निर्धारित स्वच्छता, स्वास्थ्य और अन्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

अब खुले में मांस प्रदर्शित करने पर पूरी तरह रोक

नई नियमावली के अनुसार, मीट की दुकानों में खुले में मांस प्रदर्शित करने या बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को मांस को शीशे के काउंटर के भीतर या ढक कर रखना होगा, ताकि उसे धूल, मक्खी, गंदगी और अन्य बाहरी प्रदूषकों से बचाया जा सके। 

मांस की कटाई के बाद निकलने वाले अपशिष्ट (वेस्ट) के उचित निस्तारण के लिए दुकानों में सही कंटेनर रखना होगा और नगर निकाय द्वारा जारी कचरा प्रबंधन संबंधी सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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