झारखंड के शहरों में अब बिना NOC और ट्रेड लाइसेंस नहीं बिकेगा मीट, शीशे के काउंटर में रखना होगा अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में मांस और मीट उत्पादों का व्यवसाय करनेवालों के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। कैबिनेट ने मीट के कारोबार को सुव्यवस्थित व नियमबद्ध करने के लिए झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

नए नियम के लागू होने के बाद व्यवसायियों को नगर निकायों से एनओसी लेना होगा। नए नियम के लागू होने के बाद अब राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मांस, मछली, मुर्गा या अन्य मीट उत्पादों का व्यवसाय करने वालों को एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए उन्हें ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा।

इसके साथ ही मीट दुकानदारों और वधशाला संचालकों के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) का वैध लाइसेंस होना भी बेहद जरूरी होगा। नियमों का अनुपालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई का अधिकारी निकायों के पास होगा। इसके तहत निकाय मांस अथवा इसके उत्पादों को सीज कर सकते हैं।

पहले ट्रेड लाइसेंस फिर ऑनलाइन आवेदन शहरी निकायों में मीट का व्यवसाय शुरू करने अथवा उसे जारी रखने से पहले ट्रेड लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य है। इसके लिए कारोबारी राज्य शहरी विकास अभिकरण के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, वधशाला के संचालन के लिए स्थानीय निकाय की पूर्वानुमति के साथ-साथ निर्धारित स्वच्छता, स्वास्थ्य और अन्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।