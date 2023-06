कुख्यात इनामी नक्सली प्रद्युम्न शर्मा की टेरर फंडिंग का एक-एक राज खोलेगी NIA, खास सहयोगी आनंदी हुआ गिरफ्तार

Jharkhand Crime News झारखंड में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए ने माओवादियों के मगध जोन प्रमुख रहे इनामी और पूर्व में गिरफ्तार प्रद्युमन शर्मा के खास सहयोगी आनंदी पासवान को गिरफ्तार किया है। वह बिहार के अरवल जिले का रहने वाला है। एनआईए को उससे पूछताछ में कई अहम सबूत मिले हैं। अब एनआईए प्रद्युमन शर्मा को फंडिंग करने वालों की तलाश में जुटी है।

हजारीबाग पुलिस ने 20 अगस्त 2021 को किया था प्रद्युमन शर्मा को गिरफ्तार। जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने माओवादियों के मगध जोन के प्रमुख रहे 25 लाख के इनामी पूर्व में गिरफ्तार प्रद्युमन शर्मा के खास सहयोगी आनंदी पासवान उर्फ आनंद पासवान को गिरफ्तार किया है। वह बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र के निरखपुर का रहने वाला है। एनआईए को उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। अब एनआईए प्रद्युमन शर्मा को फंडिंग करने वालों की तलाश में जुटी है। एनआईए ने हजारीबाग पुलिस से टेकओवर किया केस हजारीबाग पुलिस ने 20 अगस्त 2021 को प्रद्युमन शर्मा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसे स्वत: संज्ञान लेते हुए 30 दिसंबर 2021 को एनआईए की रांची शाखा ने इस केस को टेकओवर कर लिया था। उसके बाद से ही एनआईए पूरे मामले का जांच कर रही है। छानबीन के दौरान ही एनआईए को यह जानकारी मिली कि टेरर फंडिंग का पैसा प्रद्युमन शर्मा और उसके सहयोगियों तक पहुंचता था। टेरर फंडिंग से उसने खूब संपत्ति बनाई। अब एनआईए प्रद्युमन शर्मा को फंडिंग करने वालों की तलाश में जुटी है। छानबीन जारी है। अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है एनआईए एनआईए की रांची शाखा ने उक्त केस में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में प्रद्युमन शर्मा के अलावा उसका बेटा तरुण कुमार व सहयोगी अभिनव उर्फ गौरव और अब आनंदी पासवान की गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 जनवरी 2023 को एनआईए ने दो आरोपियों पर चार्जशीट भी कर दी थी। एनआईए को जांच के दौरान जानकारी मिली थी कि जेल में बंद माओवादी प्रद्युमन शर्मा उर्फ साकेत उर्फ कुंदन के इशारे पर ही उसके सहयोगी योगेंद्र रविदास, नागेंद्र गिरी, अभिनव उर्फ गौरव उर्फ बिट्टू उर्फ धनंजय पासवान व अन्य ने मिलकर माओवादियों के मगध जोन को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। योगेंद्र रविदास व नागेंद्र गिरी माओवादियों के मारक दस्ते के सदस्य हैं, जबकि अभिनव उर्फ गौरव उर्फ बिट्टू हथियार सप्लायर था, जिसे बाद में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। ये सभी अपने दस्ते को मजबूत करने के लिए लेवी व रंगदारी की वसूली कर रहे थे, ताकि उससे हथियार व आईईडी बनाने का सामान आदि खरीद सकें।

Edited By: Mohit Tripathi