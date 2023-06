झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की हो चुकी है शुरुआत, लेकिन अबतक नहीं मिल पाई छात्रों को किताब

झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया सत्र एक जून से ही शुरू हो गया है। अभी तक बच्चों को नई किताब नहीं मिल पाई है। स्कूलों में पुरानी किताबों से ही बच्चों का पठन-पाठन कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अभी कई प्रकाशकों द्वारा किताबें जिला स्तर पर ही पहुंचाई गई हैं। वह भी कुछ ही कक्षाओं की किताबें पहुंच पाई हैं। यह स्थिति अधिसंख्य जिलों की है।

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया सत्र एक जून से ही शुरू हो गया है। अभी तक बच्चों को नई किताब नहीं मिल पाई है। स्कूलों में पुरानी किताबों से ही बच्चों का पठन-पाठन कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, अभी कई प्रकाशकों द्वारा किताबें जिला स्तर पर ही पहुंचाई गई हैं। वह भी कुछ ही कक्षाओं की किताबें पहुंच पाई हैं। भले ही नया सत्र शुरू होने के बाद गर्मी के कारण स्कूल बंद रहे, लेकिन बच्चों को किताबें एक जून से पहले मिलनी चाहिए थी। 22 जून से तो स्कूल पूरी तरह खुल गए हैं। दूसरी तरफ, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जून के पहले सप्ताह में सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर किताबों के वितरण को लेकर दिशा-निर्देश दिया था। उसमें कहा गया था कि कक्षा एक से आठ की पुस्तकें प्रकाशकों द्वारा प्रखंड मुख्यालय में एक अस्थायी भंडार में उपलब्ध कराई जाएगी। सभी अवर विद्यालय निरीक्षक तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि के पाठ्य-पुस्तक भंडारण हेतु चयनित स्थल की सुरक्षा के प्रति सचेष्ट रहेंगे ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तकें विद्यालय तक पहुंचाने व बच्चों के बीच वितरित कराएंगे। कक्षा 9-12 की पाठ्य पुस्तकें जिला स्तर पर उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई थी। बता दें कि इस बार पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की जिम्मेदारी 12 प्रकाशकों को दी गई थी।

