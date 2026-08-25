रांची में चार केंद्रों पर NEET पीजी परीक्षा, 30 अगस्त को 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

जागरण संवाददाता, रांची। नीट-पीजी 2026 परीक्षा को लेकर रांची के चार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

निषेधाज्ञा 30 अगस्त की सुबह छह बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों के भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक रहेगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक सुरक्षा और विधि-व्यवस्था संबंधी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है।

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