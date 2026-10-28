रांची में 30 अक्टूबर से नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, देशभर के 600 से अधिक साइक्लिस्ट होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के खेलगांव स्थित वेलोड्रम स्टेडियम में 30 अक्टूबर से नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज होगा। 4 नवंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में पूरे देश के साइक्लिस्ट अपनी रफ्तार का दम दिखाएंगे।

चैंपियनशिप को लेकर रांची में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है। कुछ राज्यों के खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं और ट्रैक पर अभ्यास में जुट गए हैं। शेष टीमें 29 अक्टूबर तक पहुंच जाएंगी।

झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि इस बार नेशनल चैंपियनशिप तीन स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसमें 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप शामिल है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 600 से अधिक साइकिलिस्ट भाग लेंगे। इसके साथ ही 100 से अधिक टेक्निकल ऑफिशियल भी प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए रांची में रहेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि खिलाड़ियों के रहने, खाने, परिवहन और चिकित्सा की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। वेलोड्रम ट्रैक को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। आयोजन में दिखेंगी 15 से 20 लाख तक की साइकिल इस तीन स्तरीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के पास अलग-अलग रेंज की साइकिलें भी देखने को मिलेंगी। यहां 5 लाख की साइकिल के अलावा 15 से 20 लाख रुपये तक की अत्याधुनिक साइकिलें भी ट्रैक पर नजर आएंगी, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी।