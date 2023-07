Jharkhand: RSS के जिला धर्म जागरण प्रमुख पर मुस्लिम युवकों ने किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल

Attack on RSS Leader बताया जाता है कि विवेक सोनी और ऋषि पांडेय ओबरा गांव से स्कूटी से लौट रहे थे तभी बदमाशों ने उनपर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी-डंडे से दोनों की पिटाई की। खुद को घिरा देख विवेक सोनी दौड़कर वहां से गुजर रही बस में चढ़े लेकिन बदमाशों ने बस में घुसकर उन्हें पीटा। किसी तरह भागकर उनके साथी ने पुलिस को सूचना दी।

Jharkhand: गढ़वा RSS के जिला धर्म जागरण प्रमुख पर जानलेवा हमला

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मझिआंव (गढ़वा)। आरएसएस (RSS) के गढ़वा जिला धर्म जागरण प्रमुख विवेक सोनी और एकल विद्यालय संघ के मझिआंव प्रखंड प्रमुख ऋषि पांडेय पर शनिवार को कुछ मुस्लिम युवकों ने जानलेवा हमला किया। हमले में विवेक सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट के क्रम में ऋषि पांडेय किसी तरह जान बचाकर भाग निकले और पुलिस को फोन पर घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तबतक हमलावर फरार हो गए। घायल विवेक सोनी का इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आसपास के लोगों के अनुसार, विवाद की वजह पशु तस्करी है। इलाके में पशु तस्करी का आरएसएस के लोग विरोध करते रहे हैं। इससे तस्करी में शामिल लोग नाराज थे और मौका देख आरएसएस नेताओं पर हमला किया। बताया जाता है कि विवेक सोनी और ऋषि पांडेय ओबरा गांव में स्थित एकल विद्यालय की बैठक में भाग लेकर स्कूटी से लौट रहे थे। इसी बीच बरडीहा थाना क्षेत्र के घुरुआ गांव में पहले से ही घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावर लाठी-डंडे और पिस्तौल लिए हुए थे। बस में चढ़कर पीटा खुद को घिरा देख विवेक सोनी दौड़कर वहां से गुजर रही आरके पब्लिक बस पर चढ़ गए, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और बस पर चढ़कर सोनी को पीटने लगे। इस मामले में सोनी ने आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने बताया कि मामले में तलसबरिया गांव निवासी शेख नसरुद्दीन के पुत्र शेख इरशाद को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

Edited By: Roma Ragini