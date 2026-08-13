झारखंड, बंगाल और बिहार के सांसदों ने अमित शाह से की मुलाकात, कुड़माली को मिले संवैधानिक दर्जा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड, बंगाल एवं बिहार के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कुड़माली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने तथा इसपर संसद में चर्चा कराने की मांग की। इसे लेकर झारखंड से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी तथा विद्युत वरण महतो, बंगाल से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो तथा बिहार से राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा।

सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष कुड़माली भाषा की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्ता को विस्तारपूर्वक रखा। कहा कि कुड़माली केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपरा और सामाजिक विरासत की अभिव्यक्ति है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता एवं ध्यानपूर्वक सुना तथा विषय पर सकारात्मक पहल करते हुए जल्द आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। सांसदों ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा इस विषय में सकारात्मक पहल कुड़माली भाषी समाज के सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध विरासत के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। कुड़माली भाषा को संवैधानिक सम्मान दिलाने की दिशा में यह पहल पूरे कुड़माली समाज के लिए आशा और विश्वास का विषय है।