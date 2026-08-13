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    झारखंड, बंगाल और बिहार के सांसदों ने अमित शाह से की मुलाकात, कुड़माली को मिले संवैधानिक दर्जा

    By Neeraj Ambastha Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:33 PM (IST)

    झारखंड, बंगाल और बिहार के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। ग ...और पढ़ें

    तीन राज्यों के सांसदों ने कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की।

    तीन राज्यों के सांसदों ने कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की।

    HighLights

    1. झारखंड, बंगाल, बिहार के सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की।

    2. कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग।

    3. केंद्रीय गृह मंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड, बंगाल एवं बिहार के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कुड़माली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने तथा इसपर संसद में चर्चा कराने की मांग की। इसे लेकर झारखंड से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी तथा विद्युत वरण महतो, बंगाल से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो तथा बिहार से राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा।

    सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष कुड़माली भाषा की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्ता को विस्तारपूर्वक रखा। कहा कि कुड़माली केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपरा और सामाजिक विरासत की अभिव्यक्ति है।

    केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता एवं ध्यानपूर्वक सुना तथा विषय पर सकारात्मक पहल करते हुए जल्द आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

    सांसदों ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा इस विषय में सकारात्मक पहल कुड़माली भाषी समाज के सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध विरासत के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। कुड़माली भाषा को संवैधानिक सम्मान दिलाने की दिशा में यह पहल पूरे कुड़माली समाज के लिए आशा और विश्वास का विषय है।

    एक नजर में

    • वर्तमान स्थिति: वर्तमान में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं।
    • सांस्कृतिक महत्व: कुड़माली भाषा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यह इंडो-आर्यन परिवार की भाषा है, जिसकी अपनी समृद्ध लोक कथाएं, गीत, नृत्य और प्राचीन परंपराएं हैं।
    • संवैधानिक लाभ: आठवीं अनुसूची में शामिल होने से इस भाषा को सरकारी मान्यता, प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर संरक्षण, तथा केंद्रीय स्तर पर इसके विकास के लिए विशेष अनुदान मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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