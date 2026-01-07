Language
    सांसद चंद्रप्रकाश ने भारतमाला परियोजना से सड़क निर्माण कार्य को बंद कराया, कंपनी को दिया ये अल्टीमेटम

    By Tarun K Bagi Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दुलमी में भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। अनियमितताओं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर उन्होंने एनएचएआई अधि ...और पढ़ें

    सड़क निर्माण में गड़बड़ी को ले अधिकारियों से बात करते सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी।

    संवाद सूत्र,दुलमी(रामगढ़)।  राज्य के पूर्व मंत्री एवं गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार की शाम दुलमी प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली भारतमाला परियोजना सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसमें कई तरह की अनियमितता को लेकर एनएचएआइ के उपस्थित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

    काफी खरी–खोटी सुनाई। साथ ही मौके पर ही सांसद ने मोबाइल पर विभाग के निदेशक से वार्ता कर चेतावनी दी कि जब तक एंट्री प्वाइंट, अंडरपास निर्माण और सभी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, तब तक सड़क निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेगा।

    एनएचएआइ की ओर से वार्ता के लिए तीन दिनों का समय मांगा गया है। सांसद ने दो टूक कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

    कहा- ग्रामीणों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

    उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदित हो कि भारत माला परियोजना के तहत ओरमांझी से जैनामोड़ बोकारो मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने अनियमितता की शिकायत की थी।

    कुल्ही चौक के समीप एंट्री प्वाइंट, अंडरपास एवं अन्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मिट्टी भराई का कार्य शुरू किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि कुछ माह पूर्व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने एनएचएआइ और भारत माला परियोजना के अधिकारियों को इस संबंध में लिखित सूचना दी थी।

    पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि जब तक सड़क पर उतरने-चढ़ने के लिए एंट्री प्वाइंट तथा सड़क के आर-पार आवागमन के लिए अंडरपास का निर्माण नहीं होता, तब तक उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।

    इसके बावजूद बिना अंडरपास बनाए ही मिट्टी भराई का कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और खतरा दोनों बढ़ गया। इधर निरीक्षण के दौरान सांसद ने पाया कि सड़क निर्माण के क्रम में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है, लेकिन उसके बदले नए पौधारोपण की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

    इसके अलावा सड़क के ऊपर से हाई टेंशन बिजली लाइन गुजर रही है, जो सड़क के अत्यंत निकट है। यह भविष्य में किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। मौके पर दुलमी अंचलाधिकारी किशोरी यादव , पीआरए प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सहित ग्रामीण मौजूद रहे।