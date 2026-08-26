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3 देशों की यात्रा पर निकले मोहन भागवत पहुंचे न्यूयॉर्क, RSS के शताब्दी वर्ष पर 5000 स्वयंसेवकों को करेंगे संबोधित

By Sanjay KumarEdited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:07 AM (IST)

आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत तीन देशों की यात्रा के तहत न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वे आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क अभियान के तहत 5000 स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद कनाडा और इंग्लैंड जाएंगे।

मोहन भागवत पहुंचे न्यूयॉर्क

मोहन भागवत पहुंचे न्यूयॉर्क

HighLights

  1. मोहन भागवत तीन देशों की यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे।

  2. आरएसएस शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा।

  3. न्यूयॉर्क में 5000 स्वयंसेवकों को करेंगे संबोधित।

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तीन देशों की यात्रा के क्रम में मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंच गए। उनके साथ सह सरकार्यवाह सीआर मुकुंद भी गए हैं। न्यूयार्क पहुंचने पर वहां रहने वाले स्वयंसेवकों और उनके परिवार के लोगों ने उनका स्वागत किया। 

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर वैश्विक संपर्क अभियान के तहत उनकी यह यात्रा हो रही है। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका के अलग अलग शहरों में रहने वाले स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। 

उस कार्यक्रम में लगभग 5000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसके बाद वे कनाडा और इंग्लैंड भी जाएंगे। नौ सितंबर को वे तीन देशों की यात्रा के बाद भारत लौटेंगे।