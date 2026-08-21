रांची के धुर्वा डैम में मिला लापता विधानसभा कर्मी बुलंद अख्तर का शव, कल फाटक के पास मिला था सामान  

जागरण, संवाददाता, रांची। धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित धुर्वा डैम से बुधवार से लापता विधानसभा कर्मी बुलंद अख्तर का शव शुक्रवार की सुबह बरामद किया गया। डैम के फाटक के समीप पानी में शव दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाकर उसकी पहचान कराई। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई।

जानकारी के अनुसार, बुलंद अख्तर के बुधवार से लापता होने के बाद परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम को धुर्वा डैम में सर्च ऑपरेशन के लिए लगाया गया था।

टीम ने दिनभर डैम के अलग-अलग हिस्सों में मोटरबोट और अन्य संसाधनों की मदद से खोजबीन की। काफी देर तक चले अभियान के बावजूद देर शाम तक बुलंद अख्तर का कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरा होने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान रोक दिया था।

शुक्रवार की सुबह डैम के फाटक के पास स्थानीय लोगों की नजर पानी में पड़े एक शव पर पड़ी। इसके बाद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस की मौजूदगी में पहचान की प्रक्रिया कराई गई, जिसमें शव बुलंद अख्तर का होने की पुष्टि हुई।

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार से अपने परिजन की तलाश में जुटे परिवार को शुक्रवार सुबह उनकी मौत की खबर मिली। अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।