15 अगस्त को रांची में बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें, बेचते मिले तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रांची। रांचीवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को रांची नगर निगम क्षेत्र में सभी बूचड़खाने एवं मांस-मछली, मुर्गा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

नगर निगम ने इस संबंध में आवश्यक सूचना जारी की है। निगम के अनुसार, 15 अगस्त को मांस, मछली या मुर्गा बेचते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी किया गया है।