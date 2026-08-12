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    15 अगस्त को रांची में बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें, बेचते मिले तो होगी कार्रवाई

    By Adil Hassan Edited By: Mansi Kumari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:43 PM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को रांची नगर निगम क्षेत्र में सभी बूचड़खाने और मांस-मछली, मुर्गा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। नियम का उल्लंघन करने पर संब ...और पढ़ें

    रांची में 15 अगस्त को मांस-मछली की दुकानें बंद।

    रांची में 15 अगस्त को मांस-मछली की दुकानें बंद।

    HighLights

    1. रांची में 15 अगस्त को मांस-मछली की दुकानें बंद।

    2. बूचड़खाने और मुर्गा दुकानें भी पूरी तरह बंद रहेंगी।

    जागरण संवाददाता, रांची। रांचीवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को रांची नगर निगम क्षेत्र में सभी बूचड़खाने एवं मांस-मछली, मुर्गा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

    नगर निगम ने इस संबंध में आवश्यक सूचना जारी की है। निगम के अनुसार, 15 अगस्त को मांस, मछली या मुर्गा बेचते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी किया गया है।

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    प्रशासन अलर्ट मोड पर

    स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची नगर निगम और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो।

    'आन-बान-शान के साथ मनाएं 15 अगस्त'

    प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो संदेश में कहा- 'आइए हम सभी लोगा 15 अगस्त आन-बान-शान के साथ मनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए, हर घर पर तिरंगा लहराइए।'

    इससे पहले संसद भवन परिसर में आयोजित मंगल मिलन बैठक में राजग सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने बैठक में पीएम के पहुंचने पर तिरंगा लहराकर स्वागत किया और वंदे मातरम् के नारे लगाए।

    उल्लेखनीय है कि संसद ने हाल ही में वंदे मातरम् को भी जन गण मन की तरह राष्ट्रीय सम्मान का कानूनी संरक्षण देने के लिए विधेयक पारित किया है और केंद्र सरकार ने सोमवार को ही घोषणा की है कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जाएगा। 

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