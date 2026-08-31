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BJP नेता बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस और मिशनरियों पर तीखा हमला, आदिवासियों को बरगलाने का लगाया आरोप

By Dibyanshu Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 08:07 AM (IST)

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और मिशनरियों पर आदिवासियों को बरगलाने और राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।

बाबूलाल मरांडी। फाइल फोटो

बाबूलाल मरांडी। फाइल फोटो

HighLights

  1. बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर आदिवासियों से छल का आरोप लगाया।

  2. मिशनरियों पर आदिवासियों को गुमराह करने में सहयोग का आरोप।

  3. राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर चुप्पी साधने पर सवाल।

राज्य ब्यूरो, रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों को बरगलाने के साथ राज्य की लगातार बदलती डेमोग्राफी को लेकर कांग्रेस और मिशनरी पर चुप रहने का आरोप लगाया है।

रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के साथ धोखा और छल करने का काम किया है।

उन्होंने कांग्रेस द्वारा सहयोगी के रूप में आदिवासियों को गुमराह करने के लिए मिशनरियों का उपयोग किया गया है। मिशनरियों ने भी आदिवासियों को सदैव भ्रमित किया है।

नेता प्रतिपक्ष ने जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव और शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलनों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस आंदोलनों को खरीदती और दबाती रही।

कांग्रेस ने यहां के लोगों की भावनाओं की कभी कद्र नहीं की। कांग्रेस आदिवासियों के साथ छल, धोखा करती रही है और इसका साथ मिशनरियों ने बखूबी दिया है कांग्रेस का वही खेल आज भी बदस्तूर जारी है।

मरांडी ने कहा कि आदिवासियों के हक अधिकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह पूरी तरह सुरक्षित है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।

उन्होंने मिशनरियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आदिवासियों को रैली में शामिल होने के लिए रांची के आर्च बिशप की ओर से पत्र जारी किया जाता है। रैली में नहीं जाने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना वसूलने की धमकी दी गई।

मरांडी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। इस पर न तो मिशनरी कुछ बोल रही है और न ही कांग्रेस। इस मौके पर अशोक बड़ाइक, रामकुमार पाहन, सनी टोप्पो, पिंकी खोया आदि उपस्थित रहे।

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