गढ़वा: बाथरूम में महिला का वीडियो बना रहा था युवक, थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची पीड़िता हुई बेहोश

संवाद सूत्र, डंडई(गढ़वा)। डंडंई थाना क्षेत्र के डंडई गांव में बाथरूम में शनिवार को स्नान कर रही एक महिला का गांव के ही एक युवक द्वारा चोरी-छिपे मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने डंडई थाने में नामजद आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार, महिला ने कहा है कि वह अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रही थीं। इसी दौरान उनके हाथ की एक चूड़ी टूट गई। जब वह टूटी हुई चूड़ी को बाहर फेंकने लगीं, तो उनकी नजर बाथरूम के रौशनदान की ओर गई।

उन्होंने देखा कि रौशनदान से एक युवक मोबाइल से चोरी-छिपे उनका वीडियो बना रहा है। रौशनदान से वीडियो बनता देख महिला ने तुरंत जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे महिला की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। घर के लोगों ने देखा कि गांव का ही रहने वाला युवक नीरज कुमार उर्फ गुरु ऊंचे पत्थर पर चढ़कर महिला का वीडियो बना रहा था। घटना के बाद महिला अपने स्वजन के साथ डंडई थाना पहुंचीं और मामले की शिकायत की।