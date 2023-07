झारखंड में बिजली कटौती की समस्‍या से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी जूझ रहे हैं। सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर लगभग तीन घंटे तक बिजली गुल रही। ऐसे में उनके घर से बिजली विभाग से शिकायत की गई। फिर पूरी टीम ने मिलकर इसकी सुध ली और तब जाकर समस्‍या का समाधान हो पाया।

धोनी के रांची वाले घर में तीन घंटे तक बिजली गुल रही।

Your browser does not support the audio element.

जासं, रांची। राजधानी में बिजली कट की समस्या से आम के साथ-साथ खास लोग भी परेशान हैं। सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर की लाइट लगभग तीन घंटे तक कटी रही। शाम के लगभग 6 से 9 बजे तक आपूर्ति बाधित रही। बिजली कट होने की शिकायत धौनी के घर से बिजली विभाग से की गई। इस वजह से तीन घंटे गुल रही बिजली शिकायत मिलने के बाद रातू फीडर की पूरी टीम फाॅल्ट ढूंढ़ने में जुट गई। तीन घंटे बाद दलादली चौक के पास इंसूलेटर पंक्चर होने के बारे में पता चला। पता चलते ही आनन-फानन इंसुलेटर बदला गया। उसके बाद बिजली की आपूर्ति सामान्य हुई। रातू सब स्टेशन के जेई रंजीत कुमार ने बताया कि इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण शाम के समय पूरे क्षेत्र में रातू सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बाधित रही। फाॅल्ट पता चलने के बाद आपूर्ति सामान्य हुई। रातू सब स्टेशन से धौनी के घर होती है आपूर्ति बेड़वाड़ी ग्रिड से रातू सब स्टेशन होते हुए 11 केवीए फीडर (बिजली लाइन) से धौनी के घर तक बिजली पहुंचता है। दलादली चौक इस वितरण क्षेत्र के बीच में पड़ता है। शाम 6 से 9 बजे तक रातू सब स्टेशन से बिजली बंद रही। दलादली चौक के पास इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण सब स्टेशन से बिजली लगभग 3 घंटे बाधित रही। धोनी के घर तक पहुंचने वाली लाइन भी बंद रही। रंजीत कुमार, जेई, रातू बिजली सब स्टेशन। झारखंंड में बिजली कटौती की समस्‍या गौरतलब है कि राजधानी रांची समेत राज्‍य के कई जिलों से बिजली कटौती की समस्‍याएं अकसर सामने आती रही हैं। 293 मेगावाट अतिरिक्‍त बिजली खरीदने के बाद भी पावर कट की समस्‍याओं से लोगों को हर रोज जूझना पड़ रहा है। ऊपर से राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अभी कुछ समय पहले झारखंड में बिजली दर में बढ़ोतरी पर फैसला लिया। घरेलू बिजली में पांच पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वाणिज्यिक बिजली दर में पंद्रह पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ा है।

Edited By: Arijita Sen