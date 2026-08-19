मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के आरोपपत्र में राशि बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने ईडी के जवाब के बाद मधु कोड़ा को शपथपत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
HighLights
मधु कोड़ा की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
ईडी ने आरोपपत्र में राशि बदलाव पर जवाब दिया।
झारखंड हाई कोर्ट ने कोड़ा से शपथपत्र मांगा है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से ईडी के आरोपपत्र में दर्ज कथित मनी लांड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया।
इस जवाब पर अदालत ने प्रार्थी मधु कोड़ा को अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से निचली अदालत में दाखिल आरोपपत्र में मनी लांड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को लेकर मधु कोड़ा ने निचली अदालत में आपत्ति जताई थी।
उन्होंने आरोपपत्र में राशि में बदलाव को चुनौती देते हुए इसे स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया था। निचली अदालत ने मधु कोड़ा की आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने आरोपपत्र में दर्ज मनी लांड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देते हुए निचली अदालत के आदेश को रद करने की मांग की है।
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