मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से ईडी के आरोपपत्र में दर्ज कथित मनी लांड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया।

इस जवाब पर अदालत ने प्रार्थी मधु कोड़ा को अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से निचली अदालत में दाखिल आरोपपत्र में मनी लांड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को लेकर मधु कोड़ा ने निचली अदालत में आपत्ति जताई थी।