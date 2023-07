Ranchi: नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले संजय उरांव को उम्र कैद, 5 साल पुराने केस में आया फैसला

रांची में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा को जबरन उसके घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने में दोषी करार अभियुक्त संजय उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के रांची में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा को जबरन उसके घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने में दोषी करार अभियुक्त संजय उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रातू थाना क्षेत्र के पाली अखड़ा टोली निवासी अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने संजय को छह जुलाई को दोषी ठहराया था। 2018 की है वारदात घटना को लेकर छात्रा की मां ने रातू थाना में 11 अप्रैल 2018 को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने अभियुक्त संजय उरांव को 18 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में है। 6 गवाहों को किया प्रस्तुत मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था। इस दौरान कोर्ट में बताया गया कि कैसे छात्रा को घर से जबरदस्ती उठाकर एक टूटे घर में ले जाया गया, जहां दुष्कर्म करने के बाद साक्ष्य छिपाने की नियत से उसकी हत्या कर दी थी।

