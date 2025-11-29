Language
    कड़िया मुंडा को सांस लेने में दिक्कत, ICU में चल रहा इलाज, JP नड्डा ने ली जानकारी

    By Anuj Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:01 AM (IST)

    लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा को सांस लेने में तकलीफ होने पर रांची के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

    कड़िया मुंडा को सांस लेने में दिक्कत

    जागरण संवाददाता, रांची। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को गुरुवार सुबह सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें खूंटी जिले से लाते हुए रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

    ठंड बढ़ने के साथ अचानक हुई यह समस्या देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत आईसीयू में रखा है। उनका इलाज कर रहे डॉ. निशिथ ने बताया कि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं। 

    कड़िया मुंडा को इससे पहले भी कुछ समय पूर्व इसी तरह की परेशानी हुई थी, जिसमें जांच के दौरान निमोनिया के लक्षण पाए गए थे। चिकित्सकों का कहना है कि मौसमी ठंड और पहले की मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।

    साधारण वाहन से अस्पताल पहुंचे

    कड़िया मुंडा के पुत्र अमर मुंडा ने बताया कि सुबह ठंड अचानक बढ़ने के कारण उनके पिता को सांस लेने में दिक्कत हुई। एहतियातन उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि वे बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल या सुरक्षा घेरे के, साधारण वाहन से अस्पताल पहुंचे। 

    अमर के अनुसार, डॉक्टरों की देखरेख में उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचना मिलते ही दिल्ली में पार्टी नेतृत्व भी सक्रिय हो गया। 

    जेपी नड्डा ने किया फोन

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन पर सीधे कड़िया मुंडा से बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। नड्डा ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके अलावा पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी फोन कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में परिजनों से जानकारी ली। 

    अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैलते ही समर्थकों, राजनीतिक सहयोगियों और सामाजिक संगठनों की ओर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं व्यक्त की जा रही हैं।