झारखंड में बीटेक छात्रों को 25 हजार और डिप्लोमा विद्यार्थियों को मिलेगी 15 हजार की छात्रवृत्ति

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेटीयू), रांची और नार्थ साउथ फाउंडेशन, हैदराबाद के बीच विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, मेंटरशिप और करियर मार्गदर्शन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

एमओयू के तहत राजकीय अभियंत्रण और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। समझौते पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डीके सिंह, कुलसचिव निशांत कुमार और नॉर्थ साउथ फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर (छात्रवृत्ति) बाबूराव सतारु ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए।



एमओयू के तहत बीटेक विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये और डिप्लोमा विद्यार्थियों को 15 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए बीटेक विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम और जेसीईसीईबी रैंक चार हजार से कम होना आवश्यक है।

वहीं डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम और जेसीईसीईबी रैंक एक हजार से कम निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति का लाभ अगले वर्ष भी जारी रहेगा, बशर्ते विद्यार्थी किसी विषय में अनुत्तीर्ण न हो। विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के पात्र विद्यार्थी भी योजना का लाभ ले सकेंगे।



एमओयू का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता देने के साथ उनके कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन को मजबूत करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग, मेंटरशिप और भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जाएगी।