जेटेट एक नवंबर को: 986 केंद्रों पर परीक्षा, हर केंद्र पर रहेगी रिजर्व ओएमआर शीट और सीसीटीवी की नजर

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट)-2026 के निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) की ओर से एक नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। जेटेट के 986 केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा में प्राथमिक स्तर के लिए 1,95,935 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 3,69,113 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

इस तरह दोनों स्तरों पर कुल 5,65,048 अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

कदाचार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने, नकल कराने या किसी अन्य तरीके से परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी।

इसके लिए पर्याप्त संख्या में कैमरे लगाने और उनकी फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सके। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है।

प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षा पर जोर पत्र में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर शीट को निर्धारित केंद्रों पर सुरक्षित तरीके से पहुंचाने तथा उन्हें समय पर जैक को सौंपने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की उपस्थिति पत्रक, प्रवेश पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का भी सही तरीके से संधारण किया जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें।

परीक्षा से संबंधित किसी भी शिकायत या अनियमितता की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा की निगरानी के लिए जिला स्तर पर वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने और जरूरत के अनुसार परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है।

जिलों को समय पर रिपोर्ट देने का निर्देश मुख्य सचिव ने सभी जिलों को परीक्षा की तैयारियों की नियमित समीक्षा करने और व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं रहने देने को कहा है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक समन्वय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों वाली इस परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है।

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026: एक नजर में परीक्षा की तिथि: 1 नवंबर 2026

कुल परीक्षा केंद्र: राज्यभर में 986 केंद्र बनाए गए हैं

निगरानी व्यवस्था: परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी में रखा जाएगा।

प्रश्नपत्र और ओएमआर सुरक्षा: केंद्राधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे वीक्षकों की सही तैनाती करें और यह सुनिश्चित करें कि हर परीक्षार्थी को सही प्रश्नपुस्तिका व ओएमआर शीट मिले। किसी भी आपात स्थिति के लिए रिजर्व ओएमआर शीट भी केंद्रों पर मौजूद रहेगी।

बुनियादी सुविधाएं: सभी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय और विशेष रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रैंप, व्हीलचेयर व अन्य जरूरी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। परीक्षार्थी ध्यान दें प्रवेश पत्र: जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे जैक (JAC) की आधिकारिक वेबसाइट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ एक वैध मूल पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड) ले जाना अनिवार्य होगा।