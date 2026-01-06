विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए अब पांच फरवरी तक आवेदन, 3,451 पदों पर की जानी है नियुक्ति
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के 3,451 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आनलाइन आवेदन पांच फरवरी तक भरे जाएंगे।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को आनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी। इससे पहले इस परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन की समय सीमा 13 जनवरी निर्धारित थी।
अब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम समय सीमा पांच फरवरी निर्धारित की गई है।
वहीं, आनलाइन आवेदन में संशोधन सात फरवरी मध्य रात्रि तक हो सकेगा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हो रही है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कुल 3,451 पदों के विरुद्ध नियुक्ति होगी।
जिन पदों के विरुद्ध नियुक्ति होगी, उनमें 2,399 पद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के हैं, जबकि शेष 1,052 पद स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के हैं।
