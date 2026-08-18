Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से सीआईडी की दूसरे दिन की पूछताछ, नहीं दे पाए सही जवाब

By Dilip Kumar Edited By: Chandan Sharma
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:25 PM (IST)

जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से सीआईडी ने लगातार दूसरे दिन परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ की। सीआईडी ने उनसे परीक्षा प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर सवाल किए, साथ ही जब्त दस्तावेजों का सत्यापन भी किया।

समन पर सीआइडी कार्यालय पहुंचे थे सुधीर गुप्ता, दिनभर चली पूछताछ।

समन पर सीआइडी कार्यालय पहुंचे थे सुधीर गुप्ता, दिनभर चली पूछताछ।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव सुधीर गुप्ता से सीआइडी ने मंगलवार को सीआईडी के राजा रानी कोठी स्थित मुख्यालय में पूछताछ की। सुधीर गुप्ता से यह दूसरा दिन था, जब सीआईडी ने पूछताछ की और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता से जुड़े सवाल किए और परीक्षा संबंधित सभी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली।

सीआईडी ने सुधीर गुप्ता के सामने पूर्व में जब्त दस्तावेज का सत्यापन भी किया है। सीआईडी ने सुधीर गुप्ता से परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, दस्तावेज सत्यापन, क्रमांक जारी करने से लेकर परीक्षा में बैठने तक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझा।

इतना ही नहीं, उनसे यह भी जाना गया कि परीक्षा की निगरानी की क्या व्यवस्था थी। जब सबकुछ बेहतर तरीके से चल रहा था तो फिर अनियमितता कैसे हुई और किसके इशारे पर हुई। कई बिंदुओं पर सुधीर गुप्ता सीआईडी को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। सीआईडी उनसे आगे भी पूछताछ करेगी।

यह भी पढ़ें- हर चेहरे पर थी मायूसी, हर आंख नम: मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ी, सीजीएल रद होने पर आ गए सड़क पर

यह भी पढ़ें- JPSC मेधा घोटाला: मास्टरमाइंड अभय तिवारी की पत्नी और भाई को सीआईडी ने किया गिरफ्तार

यह भी पढ़ें- अभी नहीं थमेगा सीजीएल परीक्षा का विवाद, नियुक्त अभ्यर्थी भी करेंगे आंदोलन; पहले भी दो बार हो चुकी है रद

यह भी पढ़ें- मंगल मुद्दा: सीजीएल में आगे क्या? 1932 नियुक्तियां रद होंगी, 7 लाख अभ्यर्थी प्रभावित; झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं पर संकट!