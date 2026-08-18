जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से सीआईडी की दूसरे दिन की पूछताछ, नहीं दे पाए सही जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव सुधीर गुप्ता से सीआइडी ने मंगलवार को सीआईडी के राजा रानी कोठी स्थित मुख्यालय में पूछताछ की। सुधीर गुप्ता से यह दूसरा दिन था, जब सीआईडी ने पूछताछ की और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता से जुड़े सवाल किए और परीक्षा संबंधित सभी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली।

सीआईडी ने सुधीर गुप्ता के सामने पूर्व में जब्त दस्तावेज का सत्यापन भी किया है। सीआईडी ने सुधीर गुप्ता से परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, दस्तावेज सत्यापन, क्रमांक जारी करने से लेकर परीक्षा में बैठने तक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझा।