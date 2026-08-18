जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से सीआईडी की दूसरे दिन की पूछताछ, नहीं दे पाए सही जवाब
जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से सीआईडी ने लगातार दूसरे दिन परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ की। सीआईडी ने उनसे परीक्षा प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर सवाल किए, साथ ही जब्त दस्तावेजों का सत्यापन भी किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव सुधीर गुप्ता से सीआइडी ने मंगलवार को सीआईडी के राजा रानी कोठी स्थित मुख्यालय में पूछताछ की। सुधीर गुप्ता से यह दूसरा दिन था, जब सीआईडी ने पूछताछ की और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता से जुड़े सवाल किए और परीक्षा संबंधित सभी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली।
सीआईडी ने सुधीर गुप्ता के सामने पूर्व में जब्त दस्तावेज का सत्यापन भी किया है। सीआईडी ने सुधीर गुप्ता से परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, दस्तावेज सत्यापन, क्रमांक जारी करने से लेकर परीक्षा में बैठने तक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझा।
इतना ही नहीं, उनसे यह भी जाना गया कि परीक्षा की निगरानी की क्या व्यवस्था थी। जब सबकुछ बेहतर तरीके से चल रहा था तो फिर अनियमितता कैसे हुई और किसके इशारे पर हुई। कई बिंदुओं पर सुधीर गुप्ता सीआईडी को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। सीआईडी उनसे आगे भी पूछताछ करेगी।
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