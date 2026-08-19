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एक्शन में CID: JSSC सचिव से दूसरे दिन भी पूछताछ, रडार पर पूरा 'सिंडिकेट'

By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:48 PM (IST)

सीआईडी ने जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता और अन्य अधिकारियों से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की, जो परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक से संबंधित है।

एक्शन में CID: JSSC सचिव से दूसरे दिन भी पूछताछ, रडार पर पूरा 'सिंडिकेट'

एक्शन में CID: JSSC सचिव से दूसरे दिन भी पूछताछ, रडार पर पूरा 'सिंडिकेट'

HighLights

  1. सीआईडी ने जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की।

  2. जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक की जांच जारी।

  3. जेपीएससी घोटाले में तीन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ।

राज्य ब्यूरो, रांची। सीआईडी ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव सुधीर गुप्ता व जेएसएससी कार्यालय से जुड़े अन्य पदाधिकारियों का बयान लिया।

जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक आदि से जुड़े मामलों में पूर्व में की गई सीआईडी की छापामरी में जब्त दस्तावेज का सीआईडी ने सत्यापन तेज किया है।

इसी क्रम में मंगलवार को भी जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की गई थी। बुधवार को भी उनसे जब्त दस्तावेज का सत्यापन कराया गया। सीआईडी अभी उक्त मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है।

रिमांड पर लिए गए तीनों अभ्यर्थियों से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ

सीआईडी ने जेपीएससी मेधा घोटाला मामले में गिरफ्तार तीनों अभ्यर्थियों से रिमांड पर लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। तीनों पांच दिनों की रिमांड पर हैं। इन अभ्यर्थियों में उमाकांत उरांव, मनोज कुमार व रोशन केरकेट्टा शामिल हैं।

तीनों ही अभ्यर्थी जेपीएससी की 14वीं प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए थे। जांच में पता चला कि इन अभ्यर्थियों ने अनुचित माध्यम से परीक्षा पास की। इसके बाद ही सीआईडी ने पिछले दिनों तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया।

इनसे ओएमआर शीट में हेराफेरी व इनके परीक्षा पास कराने वाले एजेंट्स, सिंडिकेट्स आदि के बारे में सीआईडी जानकारी जुटा रही है। किसने क्या भूमिका निभाई, कितने के लेन-देन हुए, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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