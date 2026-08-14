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    आरक्षी नियुक्ति शारीरिक जांच परीक्षा 20-21 अगस्त को रांची में, कंबाइंड परीक्षा के नतीजे भी घोषित

    By Neeraj Ambastha Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:00 PM (IST)

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आरक्षी नियुक्ति के लिए 451 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा 20 और 21 अगस्त को रांची ...और पढ़ें

    झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा में प्रभाकर कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया है।

    झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा में प्रभाकर कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया है।

    HighLights

    1. आरक्षी नियुक्ति शारीरिक दक्षता जांच 20-21 अगस्त को रांची में।

    2. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 451 अभ्यर्थियों की परीक्षा।

    3. झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम जारी।

    राज्य ब्यूरो, रांची। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितेन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में तीन जून 2026 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शारीरिक जांच परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है।

    आयोग के अनुसार, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा 20 तथा 21 अगस्त को सुबह सात बजे से झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप)-01, डोरंडा, रांची में होगी।

    यह जांच परीक्षा चयन पर्षद के माध्यम से किया जाना निर्धारित है। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के लिए चयनित संबंधित 451 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक भी आयोग ने प्रकाशित कर दिया है। 

    झारखंड कंबाइंड परीक्षा का परिणाम जारी

    झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा (कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रमों के लिए) -2026 का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। इसके तहत पहले स्थान पर प्रभाकर कुमार, दूसरे स्थान पर मो. अबू ओसामा तथा तीसरे स्थान पर व पुष्पा रानी रही हैं।

    संबंधित अभ्यर्थी शुक्रवार से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे। पर्षद ने कुल 4667 अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी की है। पर्षदऑनलाइन कांउसिलिंग की जानकारी शीघ्र ही अभ्यर्थियों को देगा।