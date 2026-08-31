JSSC ने इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रद, 836 लिपिक पदों पर होनी थी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर (कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद के लिए) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को रद कर दिया है। इसके तहत नियमित एवं बैकलॉग दोनों पदों पर होने वाली परीक्षा रद की गई है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में लिपिक के लगभग 836 पदों पर नियुक्ति होनी थी।

दरअसल, कार्मिक विभाग ने 29 जुलाई को आयोग को पत्र भेजकर इन दोनों परीक्षाओं से संबंधित अधियाचना वापस ले ली थी। इस कारण आयोग को यह परीक्षा रद करनी पड़ी। बताया जाता है कि नियमावली में बदलाव के कारण संबंधित विभागों की सहमति से कार्मिक विभाग ने अधियाचना वापस ली है।