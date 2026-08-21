झारखंड आरक्षी भर्ती: 99 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता जांच के लिए योग्य, JSSC ने जारी की सूची

राज्य ब्यूरो, रांची। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के तहत कुल 99 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता जांच के लिए योग्य पाए गए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने न्यायालय द्वारा तीन जून तथा 28 जुलाई को पारित आदेश के अनुपालन में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा की।

इसमें लिखित परीक्षा में सफल 99 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जांच के लिए योग्य पाया गया। साथ ही 82 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में असफल पाया गया। ये शारीरिक दक्षता जांच के लिए अयोग्य पाए गए हैं। आयोग ने दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों का क्रमांक प्रकाशित कर दिया है।

आयोग ने कहा है कि शारीरिक दक्षता जांच प्रक्रिया से संबंधित समस्त आगामी सूचनाएं केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है।