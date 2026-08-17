झारखंड में JPSC के बाद JSSC घोटाले में सीआईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, सचिव से पूछताछ

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और घोटालों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के बाद अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा में अनियमितता और पेपर लीक के मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है।

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए सीआईडी की टीमें लगातार सक्रिय हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीआईडी की एक टीम जेएसएससी के नामकुम स्थित मुख्य कार्यालय में पहुंचकर गहन छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी टीम आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है।