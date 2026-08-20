रांची में 7 महीने की नौकरी के बाद सड़क पर आए JSSC CGL अभ्यर्थी, गले में फंदा डालकर कर रहे प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रांची। कभी हाथों में नियुक्ति पत्र था, आंखों में नौकरी मिलने की खुशी और परिवार के बेहतर भविष्य के सपने थे। लेकिन करीब सात महीने बाद वही चयनित अभ्यर्थी गुरुवार को रांची की सड़क पर अपने भविष्य की नौकरी बचाने के लिए धरने पर बैठे नजर आए। JSSC CGL के सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी है।

जेएसएससी-सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों ने प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट के सामने धरना दिया और सरकार के उस फैसले का विरोध किया, जिसमें उनकी नियुक्ति रद कर दी गई है। अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि जिस नौकरी को पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, नियुक्ति मिलने के बाद उसे अचानक छीन लिया गया।

प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने गले में फंदा डालकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने के बाद उनके परिवार की उम्मीदें उनसे जुड़ गई थीं। किसी ने घर की जिम्मेदारियां संभालने की तैयारी शुरू कर दी थी तो किसी ने वर्षों की बेरोजगारी के बाद अपने भविष्य को सुरक्षित समझा था। अब नियुक्ति रद्द होने से वे मानसिक और आर्थिक परेशानी में हैं।

अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से लेकर दोबारा परीक्षा, लंबी कानूनी लड़ाई और फिर नियुक्ति मिलने तक उन्होंने हर पड़ाव पार किया। 31 दिसंबर 2025 को जब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला तो उनके लिए यह वर्षों की मेहनत का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन करीब सात महीने नौकरी करने के बाद अब उन्हें फिर उसी अनिश्चितता के सामने खड़ा कर दिया गया है।

जिस दिन नियुक्ति मिली, लगा था संघर्ष खत्म हो गया अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने इस नौकरी के लिए कई वर्षों तक तैयारी की थी। कई अभ्यर्थियों ने दूसरी नौकरियों के विकल्प छोड़े, उम्र की सीमा के करीब पहुंच गए और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच परीक्षा की तैयारी की। नियुक्ति मिलने के बाद उन्हें लगा था कि अब संघर्ष खत्म हो गया।

लेकिन अब उनकी मांग है कि सरकार नियुक्ति रद्द करने का फैसला वापस ले और पहले से चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी में बहाल करे। उनका कहना है कि दोबारा परीक्षा की स्थिति में कई अभ्यर्थियों के लिए उम्र सबसे बड़ी बाधा बन सकती है।

प्रोजेक्ट भवन से मोरहाबादी तक गूंजेगा विरोध प्रशासन ने अभ्यर्थियों को कुटे मैदान में धरना देने को कहा था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इन्कार कर दिया। उनका कहना है कि वे प्रोजेक्ट भवन के सामने इसलिए बैठे हैं, ताकि उनकी आवाज सीधे सरकार और अधिकारियों तक पहुंचे।