जांच किसी भी एजेंसी से कराएं, भीड़ तंत्र के दबाव में लिया गया निर्णय वापस ले सरकार; JSSC CGL अभ्यर्थी बारिश में भी डटे
जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी रांची में परीक्षा रद्द करने के खिलाफ तीसरे दिन भी बारिश में डटे रहे। उन्होंने सरकार से भीड़ तंत्र के दबाव में लिए गए निर्णय को वापस लेने और निष्पक्ष जांच की मांग की।
HighLights
सफल अभ्यर्थी तीसरे दिन भी रांची में डटे रहे।
बारिश के बावजूद रद्द परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन जारी।
सरकार से भीड़ तंत्र के दबाव में निर्णय वापस लेने की मांग।
जागरण संवाददाता, रांची। जेएसएससी सीजीएल में सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन झमाझम वर्षा के बीच बुधवार को तीसरे दिन भी देर रात तक जारी रहा। प्रोजेक्ट भवन के गेट पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि रात मुश्किलों में गुजर रही है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका संघर्ष अंततः सफलता में बदलेगा।
अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि वह जिस किसी भी एजेंसी से जांच कराना चाहती है, उससे जांच करा सकती है, लेकिन भीड़ तंत्र के दबाव में लिया गया निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। आंदोलन के दौरान कई सफल अभ्यर्थी रेनकोट पहनकर रात गुजारते नजर आए।
उनका कहना था कि लगातार वर्षा और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वे अपने अधिकार और भविष्य के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जांच के आधार पर न्याय देने की मांग की।
इससे पहले बुधवार की शाम सफल अभ्यर्थियों ने प्रोजेक्ट भवन से हटिया बाजार तक आक्रोश मार्च निकाला था। अभ्यर्थियों के अनुसार, आंदोलन के लिए उन्होंने आपस में चंदा जुटाकर करीब 15 हजार रुपये की लागत से टेंट लगाया था। आरोप है कि मंगलवार देर रात करीब दो बजे सरकार की ओर से टेंट को हटवा दिया गया।
इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ गई और जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे जांच का विरोध नहीं कर रहे। मांग सिर्फ इतनी है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो और किसी भी दबाव में निर्णय न लिया जाए।
(अलग-अलग बैठे हैं सफल अभ्यर्थी।)
जब तक सीजीएल रद का निर्णय वापस नहीं होगा, तब तक चलेगा आंदोलन
प्रोजेक्ट भवन के पास प्रदर्शन कर रहे जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थियों ने बुधवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा की जब तक सीजीएल रद करने का निर्णय वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे विधि व्यवस्था पर कोई असर पड़े। कानून को हाथ में नहीं लेंगे।
इन अभ्यर्थियों ने शाम 6.30 बजे प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। वहीं प्रशासन की ओर से इन्हें जो जगह धरना के लिए दिया गया, इसे इन अभ्यर्थियों ने नकार दिया। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों के द्वारा भी दो धरना स्थल का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया गया, जिसे प्रशासन ने मानने से इंकार कर दिया। वहीं राज्य के 24 जिलों से आए अभ्यर्थियों का रो-रो कर बुरा हाल है।
इस दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए और कई की तबीयत भी खराब हो गयी। इनका कहना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हम यहां से नहीं हटेंगे। लगभग 1500 की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। चौक पर सभी अभ्यर्थी जमा हो गए और सरकार के तानाशाही रवैये पर प्रदर्शन किया।
अभ्यर्थियों को धरना देने के लिए प्रशासन की ओर से दो स्थल दिया गया
पहला विधानसभा के पास कुट्टे ग्राउंड और दूसरा धुर्वा गोलचक्कर के बगल में स्थित नेहरू स्टेडियम। अभ्यर्थियों ने इन दोनों स्थलों पर धरना देने से मना कर दिया। वहीं अभ्यर्थियों ने भी जिला प्रशासन को धरना देने के लिए दो स्थल का नाम दिया, जिसमें धुर्वा गोलचक्कर और दूसरा स्थल पुराना विधानसभा के बगल में स्थित मैदान। प्रशासन ने इन दोनों जगहों पर धरना देने से मना कर दिया।
सफल अभ्यर्थी सुबह से लेकर रात तक अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर रहे थे। इसके अलावा सुबह से लेकर रात तक की नित्य क्रिया अगल-बगल में जा कर रहे हैं। उनके पास बैठने के लिए एक पंडाल रूपी छत तक नहीं है। खुले आसमान के नीचे ये पिछले दो दिन से रात गुजार रहे हैं।
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