जांच किसी भी एजेंसी से कराएं, भीड़ तंत्र के दबाव में लिया गया निर्णय वापस ले सरकार; JSSC CGL अभ्यर्थी बारिश में भी डटे

जब तक सीजीएल रद का निर्णय वापस नहीं होगा, तब तक चलेगा आंदोलन प्रोजेक्ट भवन के पास प्रदर्शन कर रहे जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थियों ने बुधवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा की जब तक सीजीएल रद करने का निर्णय वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे विधि व्यवस्था पर कोई असर पड़े। कानून को हाथ में नहीं लेंगे।

इन अभ्यर्थियों ने शाम 6.30 बजे प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। वहीं प्रशासन की ओर से इन्हें जो जगह धरना के लिए दिया गया, इसे इन अभ्यर्थियों ने नकार दिया। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों के द्वारा भी दो धरना स्थल का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया गया, जिसे प्रशासन ने मानने से इंकार कर दिया। वहीं राज्य के 24 जिलों से आए अभ्यर्थियों का रो-रो कर बुरा हाल है।

इस दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए और कई की तबीयत भी खराब हो गयी। इनका कहना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हम यहां से नहीं हटेंगे। लगभग 1500 की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। चौक पर सभी अभ्यर्थी जमा हो गए और सरकार के तानाशाही रवैये पर प्रदर्शन किया।

अभ्यर्थियों को धरना देने के लिए प्रशासन की ओर से दो स्थल दिया गया पहला विधानसभा के पास कुट्टे ग्राउंड और दूसरा धुर्वा गोलचक्कर के बगल में स्थित नेहरू स्टेडियम। अभ्यर्थियों ने इन दोनों स्थलों पर धरना देने से मना कर दिया। वहीं अभ्यर्थियों ने भी जिला प्रशासन को धरना देने के लिए दो स्थल का नाम दिया, जिसमें धुर्वा गोलचक्कर और दूसरा स्थल पुराना विधानसभा के बगल में स्थित मैदान। प्रशासन ने इन दोनों जगहों पर धरना देने से मना कर दिया।