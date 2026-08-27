JSSC CGL पेपर लीक: नेपाल में रटवाए गए प्रश्न-उत्तर, वसूली के लिए थाईलैंड के नंबर से मिलीं धमकियां

राज्य ब्यूरो, रांची। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों का सत्यापन तेज कर दी है।

जांच में यह भी सामने आया है कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों से वसूली के लिए थाइलैंड के वीपीएन आधारित वर्चुअल नंबर का भी इस्तेमाल किया गया था। उक्त नंबर से अभ्यर्थियों को धमकाया गया था।

यह भी खुलासा हुआ है कि जिस संदीप त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने नेपाल के बीरगंज में अभ्यर्थियों को प्रश्न व उत्तर उपलब्ध कराया था, उसका असली नाम शशिभूषण दीक्षित था।

शशिभूषण दीक्षित ने ही अपने सहयोगी मनोज यादव व हरिहर सिंह उर्फ हरि उर्फ अंसारी के साथ मिलकर छात्रों को बीरगंज के होटल वेलकम नेपाल में ठहराया था।

अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र मनोज यादव के पास जमा थे। परीक्षा के पैसे देने में आनाकानी करने पर थाइलैंड आधारित वर्चुअल वॉट्सऐप नंबर (669555306584) से छात्रों को कॉल कर दबाव बनाया गया था।

किसी संतोष चौबे के नाम वाले यस बैंक के खाते में छात्रों से 7.5 लाख से अधिक रुपये मंगाए गए और फिर उक्त राशि मनोज यादव की कंपनी ऋषभदेव कंस्ट्रक्शन के केनरा बैंक स्थित खाते में राशि स्थानांतरित हुई।

परीक्षा में शामिल जवान कृष्णा स्नेही ने सीआईडी के सामने स्वीकार किया कि वह गिरिडीह से ट्रेन पकड़कर मोतिहारी पहुंचा था। वहां संदीप त्रिपाठी उसे रक्सौल बार्डर से पैदल नेपाल ले गया। बीरगंज बस स्टैंड के सामने होटल में मनोज यादव और हरिहर सिंह ने ए-4 पेपर से 135 प्रश्नों के उत्तर रटवाए थे।

परीक्षा के बाद जब सिंडिकेट ने पैसे के लिए दबाव बनाया, तब उसने कुंदन की पत्नी के खाते में 50 हजार रुपये फोन-पे से भेजे थे। जब गिरोह ने उसका मूल प्रमाण पत्र नहीं लौटाया, तो उसने गोड्डा थाने में शैक्षणिक प्रमाण पत्र गुम होने का झूठा सनहा दर्ज कराया और शपथ पत्र देकर जैक से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवाकर आयोग में सत्यापन करवाया। गिरफ्तारी के डर से उसने अपना मोबाइल और सिम तोड़कर चलती ट्रेन से फेंक दिया था।

अवैध लेन-देन के लिए अपने फर्म के बैंक खातों का किया था इस्तेमाल पूर्व में गिरफ्तार आरोपित मनोज यादव ने कबूला है कि उसने अपनी फर्म स्क्रैपवे और ऋषभदेव कंस्ट्रक्शन के बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध लेन-देन के लिए किया था।

इस सिंडिकेट में शामिल आरोपितों ने उसे पांच प्रतिशत कमीशन का ऑफर दिया था। उसने 14 सितंबर 2024 को रक्सौल होकर बीरगंज जाकर छात्रों के ठहरने के लिए होटल वेलकम नेपाल बुक कराया था। मनोज ने खुलासा किया कि पकड़े जाने से बचने के लिए सिंडिकेट के सभी सदस्य जांगी एप के जरिए एन्क्रिप्टेड कॉलिंग और चैटिंग करते थे। उसने कोलकाता के अनीश कुमार के खाते में भी रुपये स्थानांतरित किए थे। अब तक 13 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर चुकी है सीआईडी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अब तक 13 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीआईडी ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण) अधिनियम के तहत उक्त चार्जशीट की है।