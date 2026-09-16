नेपाल के बीरगंज होटल से लेकर बोकारो तक फैली थी धांधली की तारें: JSSC CGL मामले में CID का बड़ा खुलासा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) प्रतियोगिता परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी (CID) ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत डिजिटल व भौतिक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई तेज कर दी है।

मामले की तफ्तीश के लिए गठित 17 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) उन सभी संदिग्ध ठिकानों की गहन छानबीन कर रही है, जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे।

नेपाल के बीरगंज होटल में ठहरे थे 28 अभ्यर्थी

सीआईडी की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरोह ने अभ्यर्थियों को प्रश्न-उत्तर रटवाने के लिए देश से बाहर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक का इस्तेमाल किया।

जांच में पाया गया कि पटना और मोतिहारी के रास्ते 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के बीरगंज स्थित होटल वेलकम नेपाल ले जाया गया था।

वहां कमरा बुक कराकर सभी अभ्यर्थियों को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न और उनके सही उत्तर याद करवाए गए थे।

बोकारो और आसनसोल में भी बने थे गुप्त ठिकाने

नेपाल के अलावा झारखंड के बोकारो और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी गुप्त ठिकाने बनाए गए थे: