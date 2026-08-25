JSSC CGL पेपर लीक: अभय तिवारी की रिमांड बढ़ी, पत्नी-भाई जेल में; 15 अभ्यर्थियों ने दिए थे 12 लाख

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) में परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) का मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी सफल हुआ था।

वह परीक्षा में कैसे सफल हुआ, उसपर उसने सीआईडी को कई अहम जानकारियां दी है। उसने बताया है कि उसके सहित कुल 15 अभ्यर्थियों ने 12-12 लाख रुपये जोड़े थे। यानी कुल एक करोड़ 80 लाख रुपये जुटाए थे, जिससे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुआ। इन अभ्यर्थियों में अभय कुमार तिवारी के अलावा उसका भाई अक्षय तिवारी व पत्नी सुषमा कुमारी भी शामिल थे।

सभी 12 अभ्यर्थियों को पेपर लीक सिंडिकेट के सदस्यों ने बोकारो में प्रश्न-उत्तर रटवाया था। जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी वेबेल के संचालक मिथिलेश सिंह व उसके सहयोगी राकेश सिंह ने ही बोकारो स्थित स्थान का चयन किया था, जहां अभ्यर्थियों को 65 प्रश्न व उत्तर रटवाए गए थे।

अभय तिवारी ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। उसने बताया है कि उक्त परीक्षा में उसका 48वां रैंक था। बताया जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सफल हो गए थे। सीआईडी ने तीन दिनों की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी व भाई अक्षय तिवारी को पुन: न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया है। वहीं, अभय तिवारी की रिमांड अवधि तीन दिन और बढ़वा दी है। अभय तिवारी से लगातार पूछताछ चल रही है।

जेएसएससी सीजीएल संचालित करानेवाली एजेंसी का मालिक है फरार मिथिलेश जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संचालित कराने की जिम्मेदारी एजेंसी वेबेल को मिली थी। वेबेल का मालिक मिथिलेश सिंह पटना का रहने वाला है जो वर्तमान में फरार है। उसकी तलाश में सीआईडी की टीम दिल्ली भी जा चुकी है।

प्रारंभिक जांच व अभ्यर्थियों के बयान से यह स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी वेबेल का संचालक मिथिलेश सिंह, उसके सहयोगी राकेश सिंह आदि ने मिलकर परीक्षा संबंधित डेटा लीक की, पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थियों को प्रश्न व उत्तर रटवाने में सहयोग किया और इसके एवज में वसूली भी हुई।

17 सदस्यीय एसआइटी 60 से अधिक संदिग्धों से कर चुकी है पूछताछ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक आदि से जुड़े मामले की जांच के लिए 17 सदस्यीय एसआइटी का गठन किया गया है। एसटीएफ के आइजी अनूप बिरथरे की अध्यक्षता वाली एसआइटी ने अब तक 60 से अधिक संदिग्धों का बयान ले लिया है।