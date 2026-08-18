'कल तक सचिवालय कर्मी थे; आज सड़क पर खड़े हैं...', रांची में CGL पास अभ्यर्थी बोले- प्रोजेक्ट भवन का दरवाजा बंद
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा JSSC CGL परीक्षा रद करने से आंदोलनकारी छात्र खुश हैं, लेकिन पूर्व में सफल और सेवारत अभ्यर्थी असमंजस में हैं।
HighLights
JSSC CGL परीक्षा रद होने से सफल अभ्यर्थी चिंतित।
रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जारी।
सीआईडी ने JSSC CGL गड़बड़ी मामले में तेजनारायण पंडित को हिरासत में लिया।
कुमार गौरव, रांची। एक ओर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परीक्षा रद करने की घोषणा के बाद आंदोलनकारी छात्रों में हर्ष का माहौल है तो दूसरी ओर वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की और वर्तमान में सेवारत हैं, उनके बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि अब उनका क्या होगा...। बता दें कि सोमवार से सभी अभ्यर्थियों ने सरकार की घोषणा के विरोध में मोर्चा खोल दिया है।
मंगलवार को भी प्रोजेक्ट भवन के बाहर बड़ी संख्या में सीजीएल पास अभ्यर्थी खड़े हैं। कल तक इसी प्रोजेक्ट भवन में काम कर रहे कर्मचारी आज अचानक बाहर हैं।
अभ्यर्थियों में सरकार के फैसले को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि उन्होंने केंद्र सहित अन्य विभाग की नौकरी तक छोड़कर अपने राज्य में काम करने का निर्णय लिया था।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि बिना उनका पक्ष सुने ही नौकरी रद करने का फरमान जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि कल तक हम सचिवालय कर्मी थे, आज सड़क पर खड़े हैं। सरकार का यह फरमान तुगलकी है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर हालात तनावपूर्ण है और अभ्यर्थियों में सोमवार से ही भारी नाराजगी देखी जा रही है।
उधर, सीआईडी ने भी अपनी जांच प्रक्रिया और संदिग्धों की धर-पकड़ तेज कर दी है। सोमवार की देर रात सीआईडी ने चतरा जिले में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में पत्थलगड्डा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) तेजनारायण पंडित को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
सीआईडी अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर परीक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ शुरू की है। यद्यपि, इस संबंध में पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। बता दें कि तेजनारायण पंडित को सोमवार की देर रात हिरासत में लिया गया है।
JPSC और JSSC की कुल 15 भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा है TDPL
आंदोलनकारी छात्रों ने बताया कि टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल ने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कुल 15 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा परीक्षा कार्य संभाला था।
जिसमें जेपीएससी की 10 और जेएसएससी की 5 परीक्षाएं शामिल हैं। उन्होंने जानकारी देते कहा कि जेएसएससी ने कहा है कि 20 मई 2025 को टीडीपीएल को अपने सभी कार्यों से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए उसके बाद हुई जेएसएससी परीक्षाओं में टीडीपीएल की भूमिका नहीं थी।
जेपीएससी की 10 परीक्षाएं
- संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (रेगुलर)
- संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (बैकलाग)
- संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी)
- सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
- असिस्टेंट पब्लिक प्रासिक्यूटर (एपीपी) बैकलाग
- इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज
- प्रोजेक्ट मैनेजर
- असिस्टेंट पब्लिक प्रासिक्यूटर (रेगुलर)
- बायलर इंस्पेक्टर
- झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट)
जेएसएससी की 5 परीक्षाएं
- जेजीजीएलसीसीई - झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
- तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
- फील्ड वर्कर काम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
- फारेस्ट गार्ड काम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
- पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन।
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