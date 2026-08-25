जेपीएससी घोटाला: एल खियांग्ते सहित छह आरोपियों की जमानत पर अब 2 सितंबर को सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी मामले के आरोपित जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते सहित छह आरोपितों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान मामले के जांच अधिकारी ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत किया। जिस पर एपीपी ने केस डायरी पढ़ने के लिए अदालत से समय की मांग की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सितंबर की तिथि निर्धारित की है।