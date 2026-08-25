जेपीएससी घोटाला: एल खियांग्ते सहित छह आरोपियों की जमानत पर अब 2 सितंबर को सुनवाई
जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते समेत छह आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीआईडी ने केस डायरी पेश की, जिसके अवलोकन के लिए अभियोजन ने समय मांगा; अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
HighLights
एल खियांग्ते समेत छह आरोपियों की जमानत पर सुनवाई
सीआईडी ने कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत की
अभियोजन ने अवलोकन के लिए समय मांगा, अगली सुनवाई 2 सितंबर
राज्य ब्यूरो, रांची। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी मामले के आरोपित जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते सहित छह आरोपितों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान मामले के जांच अधिकारी ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत किया। जिस पर एपीपी ने केस डायरी पढ़ने के लिए अदालत से समय की मांग की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
केस डायरी पेश होने के बाद अब अभियोजन इसके अध्ययन के बाद अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेगा। मामले में खियांग्ते के साथ जेल में बंद घोटाले के मुख्य सरगना अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, अरविंद कुमार, श्वेता कुमारी गुप्ता, सुमन सौरव और उमेश कुमार ने अलग-अलग तिथि में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। बता दें कि घोटाला सामने आने के बाद खियांग्ते ने 22 जुलाई को जेपीएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
सीआईडी ने उन्हें भर्ती घोटाले में 10 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। जेल जाने के बाद 12 अगस्त को जमानत की गुहार लगाई है।
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