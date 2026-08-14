झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में 9 लाख का कमीशन, अभय तिवारी ने CID के सामने किया बड़ा खुलासा

राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी मेधा घोटाला मामले में गिरफ्तार परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी ने सीआईडी के सामने जेपीएससी व जेएसएससी को लेकर कई अहम जानकारियां दी है।

उसने यह भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर आधारित भर्तियों में भी कमीशन के रूप में उसे नौ लाख रुपये मिले थे। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में इंपैनल कराने के एवज में भी उसने टीडीपीएल एजेंसी से कमीशन के तौर पर पांच लाख रुपये लिए था।

उचित दर नहीं मिलने पर टीडीपीएल हटा तो जेएसएससी ने उसे डी-इंपैनल कर दिया था और फिर वेबेल एजेंसी को परीक्षा संचालन का काम मिला था। सीआईडी को अभय तिवारी के अलावा टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने भी पूछताछ में ये जानकारियां दी है।

अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया है कि जेएसएससी की परीक्षाओं में बायोमेट्रिक्स का काम दिलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में बड़ी साठगांठ की गई थी। वर्ष 2023 में उसने जेएसआर एजेंसी में प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर के रूप में काम शुरू किया था।

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यहां रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधारित भर्तियों के माध्यम से उसे कमीशन में नौ लाख रुपये मिले थे। यहां काम करने के दौरान ही उसके एक दोस्त सैंटी उर्फ लालू प्रसाद ने टीडीपीएल को जेएसएससी में एंट्री कराने का प्रस्ताव दिया। सैंटी उर्फ लालू प्रसाद अब मृत हो चुके हैं।

सैंटी का टीडीपीएल के पदाधिकारी रामवीर सिंह से संपर्क था। सैंटी को पता था कि अभय तिवारी का प्रशासन में पकड़ है और उसका जेएसएससी के सहायक सेक्शन अफसर प्रेम कुमार से भी सीधा संपर्क है। इसी संपर्क के आधार पर अभय ने सैंटी से टीडीपीएल को जेएसएससी में इंपैनल कराने के एवज में कमीशन तय किया था।

टीडीपीएल इंपैनल हुआ और इसके एवज में अभय तिवारी को पांच लाख व प्रेम कुमार को पांच लाख रुपये कमीशन में मिले। अभय ने सीआईडी के सामने यह स्वीकार किया है कि कमीशन के पांच लाख रुपये उसने स्वयं प्रेम कुमार तक जेएसएससी भवन के सामने पहुंचाया था।

वेबेल पर ही बोकारो में छात्रों को प्रश्न व उत्तर रटाने का है आरोप काम के बदले कम दर मिलने पर पीछे हटने पर टीडीपीएल डी-इंपैनल हुआ था और इसके बाद वेबेल एजेंसी को जेएसएससी में परीक्षा संचालन का काम मिला था। इसके बाद अभय तिवारी का संपर्क वेबेल एजेंसी से हो गया था। इसी वेबेल एजेंसी पर जेएसएससी की परीक्षा में छात्रों को बोकारो में प्रश्न व उत्तर रटवाने का आरोप लगा है।

गिरफ्तार दूसरे आरोपित टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने सीआईडी को बताया है कि जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान उसे मुख्य परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि केवल सहायक सेवाओं का जिम्मा मिला। इसमें उसे कम दर मिलने के कारण वित्तीय घाटा हो रहा था।

यही वजह है कि वे पीछे हटे, जिसकी वजह से उन्हें जेएसएससी ने डी-इंपैनल कर दिया था। जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली में सहायक सेवा एक अनिवार्य तकनीकी एवं प्रशासनिक सेवा होती है। यह काम जिस एजेंसी के जिम्मे होता है उसे मुख्य रूप से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच, पहचान सत्यापन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी का काम दिया जाता है।