JPSC-JSSC आंदोलनः आज सरकार से वार्ता, छात्रों ने साफ किया अपना रुख- 18 अगस्त तक मांगे मानें वरना CM आवास घेराव

जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को 24वें दिन भी जारी है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच आज एक बार फिर बातचीत होने जा रहे है।

वार्ता से पहले छात्र नेताओं ने साफ कप दिया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खुद वार्ता में शामिल होने की मांग भी उठाई है।

24वें दिन भी जारी आंदोलन, चार छात्र भूख हड़ताल पर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि आंदोलन को 24 दिन हो चुके हैं और उनके चार साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इतने दिनों बाद भी छात्रों को अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

#WATCH | Protest by JPSC-JSSC aspirants | Ranchi: Ahead of fresh round of talks between student protesters and Jharkhand Govt today, student leader Ravindra Paswan says, "This is the 24th day of protest. Four of our colleagues are on hunger strike. It is unfortunate that we still… pic.twitter.com/agIe5shWMu — ANI (@ANI) August 17, 2026 उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अब तक छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिखी है। रविंद्र पासवान ने कहा है कि छात्र आज की बातचीत में शामिल होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को भी वार्ता का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छात्र अपनी किसी भी मांग पर समझौता नहीं करेंगे। '18 अगस्त तक मांगे मानें नहीं तो आंदोलन और तेज होगा' रविंद्र पासवान ने कहा है कि 10 अगस्त के प्रदर्शन के बाद सरकार सातवें दिन बातचीत के लिए आगे आई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 18 अगस्त तक का समय है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे।

'बातचीत को लेकर छात्रों में उम्मीद भी, संदेह भी' - छात्र नेता पीयूष कुमार छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि आंदोलन का 24वां दिन है और उनके साथी पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र बातचीत के पक्ष में है और बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है।

हालांकि उन्होंने सरकार की मंशा को लेकर सवाल भी उठाए। पीयूष कुमार ने कहा कि यह देखना होगा कि सरकार वास्तव में छात्रों की समस्याओं का समाधान चाहती है या आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। #WATCH | Protest by JPSC-JSSC aspirants | Ranchi: Ahead of fresh round of talks between student protesters and Jharkhand Govt today, student leader Piyush Kumar says, "This is the 24th day of our protest and our colleagues have been sitting on hunger strike for the past 13 days.… pic.twitter.com/tqyCAuVUeO — ANI (@ANI) August 17, 2026 उन्होंने कुछ छात्रों पर दबाव या प्रलोभन दिए जाने की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इससे संदेह पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज की बातचीत सफल नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम तय योजना के मुताबिक जारी रहेगा। जब तक छात्रों के सभी मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। 'शांतिपूर्ण बच्चों से समाधान चाहते हैं छात्र' वहीं, प्रदर्शनकारी आलोक मेहता ने कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद से छात्रों का रुख स्पष्ट रहा है। उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए अपनी मांगों का समाधान करना है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि बातचीत शुरू करने के पहुंचे हैं और छात्र भी संवाद के लिए तैयार है। यदि बातचीत में छात्रों के सभी मांगे मान ली जाती है तो, वह इसे स्वीकार करेंगे यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन के आगे की रणनीति के अनुसार कदम उठाया जाएगा।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: A protester, Alok Mehta, says, "Today marks the 24th day of our protest. Our stance has been consistent from the very beginning: our objective is to have our demands met peacefully through dialogue. Representatives of the Chief Minister have arrived to… https://t.co/VgkltgVSdH pic.twitter.com/TJk0kHoPoJ — ANI (@ANI) August 17, 2026 आलोक मेहता ने कहा कि यदि 18 अगस्त तक छात्रों की मांगी पूरी हो जाती है, तो वह मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर 20 अगस्त को घोषित मुख्यमंत्री आवास घेराव की योजना के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब वार्ता के नतीजे पर टिकी नजर JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां आज की बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ छात्र बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।