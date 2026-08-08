'शरीर के अंग नहीं दे रहे साथ', झारखंड में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी
JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ ग ...और पढ़ें
HighLights
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी।
डिहाइड्रेशन, ब्लड शुगर, बीपी में भारी गिरावट।
छात्रों ने CBI/ED जांच, परीक्षा रद्द करने की मांग की।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में JPSC और JSSC नियुक्ति परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर परीक्षार्थियों और छात्रों का विरोध-प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच, रांची में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की शारीरिक स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई है।
'डिहाइड्रेशन और बीपी कम, शरीर नहीं दे रहा साथ'
भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों ने उनके शरीर में जल की भारी कमी (डिहाइड्रेशन), ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में बड़ी गिरावट दर्ज की है। उन्होंने कहा कि बोलने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है और शरीर के अंग भी धीरे-धीरे जवाब देने लगे हैं।
महतो ने आगे स्पष्ट किया कि वे स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में शामिल नहीं हो पाए थे, बल्कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मांगों की सूची लेकर सरकार से मिलने गया था।
CBI और ED जांच की मांग पर अड़े छात्र
छात्र नेता के अनुसार, सरकारी प्रतिनिधियों ने परीक्षार्थियों की मांगों को वाजिब मानते हुए उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
आंदोलनकारी परीक्षार्थियों की प्रमुख मांग है कि टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित JPSC और JSSC की सभी विवादित परीक्षाओं को तुरंत निरस्त किया जाए।
पूरे प्रकरण और अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जांच सीबीआई (CBI) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराई जाए। धांधली व अनियमितताओं में शामिल दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मिले छात्र प्रतिनिधि
दूसरी ओर, बिगड़ते हालात के बीच छात्रों के एक समूह ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से विधानसभा में मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मंत्री को भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की संकटपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति से अवगत कराया और उनसे आंदोलन स्थल का दौरा करने का अनुरोध किया।
छात्रों ने मांग की है कि सरकार अभ्यर्थियों के जीवन और उनके भविष्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द एक सकारात्मक वार्ता के जरिए भूख हड़ताल समाप्त कराए और गतिरोध को दूर करे।
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