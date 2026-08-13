JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के 20वें दिन भी गतिरोध, छात्र नेता बोले- मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में अनियमतताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। आंदोलन स्थल पर छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखाष छात्र नेताओं ने कहा कि कुछ मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन सीबीआई जांच समेत प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

छात्र नेता पीयूष कुमार बोले- मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश पहले दिन से होती रही है, लेकिन छात्रों की एकजुटता ने हर प्रयास का सामना किया। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी एकता की ताकत से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों का जवाब दिया है।

पीयूष कुमार ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले को संवेदनशीलता से देखने और छात्रों की पीड़ा को समझने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई है की मुख्यमंत्री जल्द छात्रों की बात सुनेंगे और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में पहल करेंगे।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JPSC-JSSC aspirants’ protest | Student leader Piyush Kumar says, "...Attempts to weaken the movement have been made since day one. However, the students have demonstrated their unity; through the strength of that unity, they have countered any attempts… pic.twitter.com/QBXxWEDJ62 — ANI (@ANI) August 13, 2026 उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन के दौरान छात्र केवल विरोध-प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रचनात्मक गतिविधियां भी करेंगे। भीकाजी कामा की पुण्यतिथि के अवसर पर छात्रों की ओर से उन्हें सम्मान देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। रूपेश कुमार बोले- CBI जांच के बिना बड़े लोगों का पर्दाफाश नहीं होगा आंदोलन में अनशन पर बैठे छात्र रूपेश कुमार ने कहा कि छात्रों की सरकार से तीन प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ मांगों को मानने की बात कही है, जिसमें बैकलॉग परीक्षा-25 और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना शामिल है।\

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हालांकि, रूपेश कुमार ने कहा कि छात्रों की मुख्य मांग सीबीआई जांच है। उनके अनुसार, तब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, आयोग में बैठे भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश नहीं हो सकेगा। VIDEO | Ranchi: Jharkhand students' protest enters 20th day.



Rupesh Kumar, who has been on hunger strike, says, "We had three demands from the government. These demands stem from the system. The government has agreed to some of our demands, such as cancelling the backlog exam 25… pic.twitter.com/RE6oYUDgzL — Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026 उन्होंने कहा कि मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया है, वह केवल 'छोटी मछलियां' है, जबकि बड़े लोग अभी भी कानून की पहुंच से बाहर है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग केवल परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई भी जरूरी है। रविंद्र पासवान बोले- बातचीत में CM रहें मौजूद, FIR पर भी उठाए सवाल छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ छात्रों की दो दौर की बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि छात्रों ने अपनी मांगों को तार्किक तरीके से सरकार के सामने रखा।

रविंद्र पासवान ने कहा कि ऐसी बातचीत में मुख्यमंत्री की मौजूदगी होनी चाहिए, ताकि वे छात्रों का पक्ष सीधे समझ सकें। उनके अनुसार, इससे सकारात्मक संदेश जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से समस्या के समाधान का रास्ता मजबूत होगा। उन्होंने छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाया। रविंद्र ने कहा कि यदि प्रशासन को लगता है कि कुछ लोग भटके या किसी तरह की गड़बड़ी में शामिल हुए, तो उनकी पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए सभी छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest | Ranchi, Jharkhand: Student leader Ravindra Paswan says, "We held two rounds of discussions with the delegation led by the Minister. We presented our points with logical arguments. I believe that the Chief Minister should be present during… pic.twitter.com/3XNSWnxJ0t — ANI (@ANI) August 13, 2026 उन्होंने कहा कि प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन छात्रों के प्रति संयम और नैतिकता का परिचय देना चाहिए। जब सरकार या प्रशासन की बात भीड़ तक सही तरीके से नहीं पहुंचती है तो छात्रों में आक्रोश पैदा हो सकता है। राजनीतिक समर्थन को लेकर रविंद्र ने कहा कि जहां भी उन्हें लगा कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, छात्रों ने खुद को उससे अलग रखा। उन्होंने कहा कि छात्रों की किसी से दुश्मनी नहीं है और वे सभी का नैतिक समर्थन चाहते हैं। उनके अनुसार, कांग्रेस के लोग शुरुआती दौर में आंदोलन स्थल पर पहुंचे, जबकि JMM और BJP से जुड़े लोग भी बाद में पहुंचे और अपना नैतिक समर्थन दिया।