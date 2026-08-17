Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

JSSC CGL व 14वीं JPSC परीक्षा रद: जश्न में डूबे अभ्यर्थी, कहा- जीत अधूरी, CID नहीं CBI जांच चाहिए

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:58 PM (IST)

राज्य सरकार ने 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी है, जिससे छात्रों में जश्न का माहौल है। हालांकि, छात्र इस जीत को अधूरा मान रहे हैं और सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं।

राजभवन और धरना स्थल के पास अभ्यर्थियों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर बधाई दी।

राजभवन और धरना स्थल के पास अभ्यर्थियों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर बधाई दी।

HighLights

  1. छात्रों ने जीत को अधूरा बताया, सीबीआई जांच की मांग।

  2. मंगलवार को 'रिफॉर्म मंच' की अहम बैठक, आगे की रणनीति।

कुमार गौरव, रांची। सोमवार रात ठीक 9:30 बजे जैसे ही राज्य सरकार ने 14वीं जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा रद करने की आधिकारिक घोषणा की, धरने पर बैठे छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच जश्न का माहौल बन गया। 
 
राजभवन और धरना स्थल के पास अभ्यर्थियों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर बधाई दी। हालांकि, इस बड़ी सफलता के बाद भी आंदोलनकारी छात्रों का रुख साफ है- जीत बड़ी है, लेकिन सीबीआई (CBI) जांच मिलने तक लड़ाई अधूरी है।
 

CBI जांच की मांग पर अड़े आंदोलनकारी 

परीक्षा रद्द होने की घोषणा के तुरंत बाद आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि सीआईडी (CID) जांच से निष्पक्ष न्याय संभव नहीं है। पूरा मामला केवल सीबीआई (CBI) जांच पर अटका हुआ है। 
 
आंदोलन से जुड़े सक्षम झा, अमन साहू, राज आर्यन, स्वप्न और रोहित राज ने कहा कि अपनी रातों की नींद खराब कर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत पर पेपर लीक और हेराफेरी करने वालों ने पानी फेर दिया है। 
 
जब तक पूरे नेटवर्क को बेनकाब नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा पेंच उन अभ्यर्थियों को लेकर फंस सकता है, जो पूर्व में हुई परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। 
 
परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने और पूरी जांच की जद में आने के कारण ऐसे उम्मीदवारों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। फर्जीवाड़े और कुछ लोगों की करतूतों के कारण न केवल पूरी व्यवस्था की किरकिरी हुई है, बल्कि ईमानदार अभ्यर्थियों के सामने भी असमंजस की स्थिति बन गई है।
 

निकाला विजय जुलूस, मंगलवार को होगी अहम बैठक 

घोषणा के तुरंत बाद अभ्यर्थियों ने शहर में विजय जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बाद मांगों पर सकारात्मक कदम के लिए नारे लगाए। 
 
आंदोलनकारी नेताओं ने बताया कि बची हुई मांगों और सीबीआई जांच की रणनीति को लेकर 'रिफॉर्म मंच' की मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें आगे के प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी।