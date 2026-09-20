बिना टेंडर TDPL को मिला JPSC परीक्षा संचालन का काम, झारखंड में CID ने खोली घोटाले की पोल

राज्य ब्यूरो, रांची। सीआईडी ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि बिना टेंडर व प्रक्रिया का पालन किए जेपीएससी में मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) को जेपीएससी की परीक्षाओं का संचालन का काम मिल गया था।

11वीं-13वीं जेपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा केंद्र की एजेंसी आइटीआइ लिमिटेड ने कराई थी। मुख्य परीक्षा के बाद डेटा प्रोसेसिंग, मेंस की मेरिट लिस्ट तैयार करने, साक्षात्कार कराने व अंतिम परिणाम प्रकाशित करने की बारी आई तो एजेंसी ही बदल दी गई।

जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खियांग्ते ने नियमों को ताक पर रखकर टीडीपीएल को मनोनयन के आधार पर काम सौंप दिया। इस टीडीपीएल एजेंसी पर पहले से दाग था। इसके निदेशक सत्यपाल सिंह व रामबीर सिंह उत्तर प्रदेश में लोक सेवा परीक्षा घोटाला केस में यूपी एसटीएफ के हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे।

अनियमितता, लापरवाही आदि के चलते ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने भी वर्ष 2025 में इस एजेंसी को पैनल से बाहर कर दिया था। जांच में यह भी पता चला कि जेपीएससी की परीक्षाओं के संचालन में मुख्य रूप से बिंसिस टेक्नोलोजी, आइसीएन इंडिया, आइटीआइ लिमिटेड व टीडीपीएल शामिल थी। इनका अपना सिंडिकेट था।

बिंसिस टेक्नोलोजी का निदेशक अरुण शर्मा 2020 तक आइसीएन इंडिया में था। आइसीएन इंडिया का वर्तमान में संचालन करने वाले भी सीधे तौर पर अरुण शर्मा के बेहद करीबी सहयोगी रह चुके हैं। टीडीपीएल के संचालन में परीक्षा में अनियमितता चरम पर पहुंची, ओएमआर शीट में हेराफेरी, आन स्क्रीन मार्किन सिस्टम में भी छेड़छाड़ की गई है।