कोई गाय पर निबंध लिखकर पास कर गया तो कोई OMR शीट खाली छोड़, पहली JPSC से ही शुरू हो गई थी गड़बड़ियां

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयाेग की शायद ही कोई सिविल सेवा परीक्षा रही हो जो विवादित न हुई हो या फिर कोर्ट नहीं गई हो। कई परीक्षाओं में तो भारी गड़बड़ियां भी हुईं। पहली एवं दूसरी सिविल सेवा परीक्षा की पहले राज्य सरकार के निगरानी ब्यूरो और बाद में सीबीआई जांच हुई, जिसमें कई गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि हुई।

कॉपी में काट-छांट, नंबर बढ़ाने से लेकर, साक्षात्कार में पेंसिल से अंक देने तक की गड़बड़ियां हुईं। कभी कोई अभ्यर्थी गाय पर निबंध लिखकर अफसर बन गया तो कभी अभ्यर्थियों ने दलालों के कहने पर ओएमआर शीट खाली छोड़कर प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गया।

नियमावलियों में त्रुटियों के कारण भी परीक्षाएं विवादित रहीं तथा बार-बार में इसमें बदलाव किया गया। इस कारण एक सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन में तीन से चार वर्ष तक लग गए। राज्य गठन के बाद वर्ष 2003 में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सबसे पहले 64 पदों के लिए प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद कुल 172 पदों के लिए द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई।

ये दोनों परीक्षाएं काफी विवादित रहीं। इसमें बड़े पैमाने पर नेताओं से लेकर तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों के सगे-संबंधियों यहां तक कि बेटे-बेटियां, भाई और बहन की भी नियुक्ति हुई। दोनों परीक्षाओं में जमकर पैसे के लेन-देन, नंबर बढ़ाने के आरोप लगे।

कापियां में कांट-छांट से लेकर नंबर बढ़ाने की बात भी सामने आई। मामला तूल पकड़ने के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने पूरे मामले की जांच निगरानी को सौंप दी। इस प्रकरण में अध्यक्ष, दो सदस्य, सचिव जेल भी गए।

बाद में मामला हाइकोर्ट पहुंचा, जिसने इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाइकोर्ट ने इन परीक्षाओं से हुई नियुक्ति भी रद कर दी

थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक लगा दी। इस बीच सीबीआइ जांच जारी रही तथा कई चार्जशीट भी दाखिल किए गए। मामला अब भी न्यायालय में है।

तीसरी, चौथी और पांचवीं परीक्षाओं में भी लगे आरोप इसके बाद जेपीएससी ने तीसरी सिविल सेवा परीक्षा 242 पदों के लिए आयोजित की। इसमें भी कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। हालांकि कोर्ट में उनके आरोप टिक नहीं पाए। चौथी सिविल सेवा परीक्षा 219 पदों के लिए आयोजित हुई जिसमें भी विवाद हुआ। इस बार विवाद प्रारंभिक परीक्षा में अंकों की गणना व उत्तीर्ण होने के आधार स्केलिंग को लेकर था।

इसके बाद पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा 277 पदों के लिए आयोजित हुई जिसमें भी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की मांग को लेकर विवाद उठा। यह मामला भी हाइकोर्ट पहुंचा। हालांकि इस परीक्षा से नियुक्ति हुई। दो-दो बार जारी करना पड़ा छठी का संशोधित रिजल्ट 326 पदों के लिए छठी सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया अक्टूबर 2018 को शुरू हुई। इसमें भी पहले आरक्षण, फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर विवाद उठा। इस विवाद के कारण आयोग को इसकी प्रारंभिक परीक्षा का दो-दो बार संशोधित रिजल्ट जारी करना पड़ा। पहले रिजल्ट में 5138 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि पहली संशोधित रिजल्ट में यह संख्या 6,103 और तीसरी में बढ़कर 34,634 हो गई। परीक्षा के बीच में नियम बदलने पर भी काफी विवाद हुआ। मामला हाई कोर्ट गया जहां एकलपीठ ने आयोग द्वारा जारी अंतिम परिणाम की मेधा सूची निरस्त कर दी, जिसे बाद में खंडपीठ ने भी सही ठहराया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय को रद कर दिया।

जब चार वर्ष बाद चार परीक्षाएं (सातवीं से 10वीं परीक्षा) हुईं एक साथ छठी सिविल सेवा परीक्षा के बाद चार वर्ष तक अगली परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। कभी परीक्षा पैटर्न पर विवाद हुआ तो कभी नियमावली के प्रविधान पर। सरकार को पूरी प्रक्रिया का रिफार्म तक करना पड़ा।

बाद में चार वर्षों के लिए सातवीं से 10वीं परीक्षा संयुक्त रूप से 252 पदों के लिए एक साथ हुई। यह परीक्षा वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 की रिक्तियों के लिए एक साथ हुई। इससे पहले जेपीएससी ने एक वर्ष पहले तीन वर्ष (2017, 2018 और 2019) के लिए कुल 267 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन विज्ञापन जारी होने के तीन दिन बाद ही रद कर दिया गया था।

11वीं से 13वीं में गड़बड़ियां, सरकार ने रद कर दी थी परीक्षा नियमित परीक्षा नहीं होने के कारण 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा भी संयुक्त रूप से संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के नाम से आयोजित की गई। यह परीक्षा भी टीडीपीएल से संबद्ध थी। अभय तिवारी ने सीआइडी की पूछताछ में अपने बयान में लेनदेन और कोचिंग माफिया के सक्रिय होने की जानकारी दी।

इसके बाद सरकार ने इसी 18 अगस्त को इस परीक्षा को रद कर दिया। इस परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हो चुकी थी। सरकार के आदेश से प्रभावित अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कोर्ट ने परीक्षा रद करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी।

14वीं पीटी में अभ्यर्थियों से 10-10 लाख तक की वसूली जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशन के बाद विवाद गहराया। परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल की सेटिंग से प्रारंभिक परीक्षा पास होने वाले एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ की ओएमआर शीट वायरल हुई थी।

उसे 200 अंकों में महज 48 अंक मिले थे और वह पास हो गया। दलाल बुद्धेश्वर भगत और अभ्यर्थी सुमन सौरभ ने पूछताछ में खुलासा किया कि प्रारंभिक परीक्षा को पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपये की वसूली की गई थी।