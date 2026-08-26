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JPSC CDPO परीक्षा में खुलासा: जनरल कैटेगरी के सभी पद दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बेचने का आरोप

By Dilip Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:50 PM (IST)

सीआईडी की रिमांड पर अभय तिवारी ने जेपीएससी सीडीपीओ परीक्षा में बड़ा खुलासा किया है।

अभय तिवारी। (फाइल फोटो)

अभय तिवारी। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अभय तिवारी ने सीडीपीओ परीक्षा में अनियमितता का खुलासा किया।

  2. सामान्य वर्ग के सभी पद बाहरी अभ्यर्थियों को बेचे गए।

  3. जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य पर आरोप लगे।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं को संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) का मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी वर्तमान में सीआईडी की रिमांड पर है।

उसकी रिमांड अवधि कल यानी गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में सीआईडी उससे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) मामले में अब तक आए तथ्यों का सत्यापन कर रही है।

इससे पूर्व पूछताछ में अभय तिवारी ने जेपीएससी के अधीन संचालित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के 64 पदों पर हुई प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता मामले में बड़ा खुलासा किया है।

उसने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते व जेपीएससी की सदस्य अजिता भट्टाचार्य आदि ने मिलकर सीडीपीओ की परीक्षा में झारखंड के अभ्यर्थियों को धोखा दिया है, उनकी हकमारी की गई है।

सीडीपीओ में सामान्य वर्ग के सभी पदों को झारखंड के बाहर के अभ्यर्थियों को बेच दिए गए थे। चूंकि आरक्षित पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता था, इसलिए आरक्षित पद दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं गए।

सीआईडी अब इससे संबंधित साक्ष्य जुटा रही है। बताते चलें कि राज्य सरकार ने इस परीक्षा को भी रद कर दिया था। हालांकि, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें नियुक्ति हो चुकी थी।

बताते चलें कि इस परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के 34, एससी श्रेणी के दो, एसटी श्रेणी के 21, बीसी-वन के एक तथा आर्थिक रूप से कमजाेर श्रेणी के छह पद सम्मिलित थे।

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