क्या जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई करेगी जांच? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और धांधली का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।



मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगी। यह याचिकाकर्ता हरीशरण देवगन की ओर से दायर की गई है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।



इस याचिका के सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड होने के बाद झारखंड के युवाओं और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की निगाहें एक बार फिर सर्वोच्च अदालत के रुख पर टिकी हुई हैं। सोमवार को होने वाली सुनवाई के दौरान यह तय होने की संभावना है कि अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है।